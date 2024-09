Navegando para o Futuro: Um novo rumo para o turismo sustentável no Pará

O evento irá conectar líderes e profissionais da cadeia do cacau e chocolate com os principais agentes do setor turístico.

No dia 29 de setembro, um barco será palco de um evento inédito: o Embarque de Networking. Essa iniciativa visa conectar a cadeia do cacau e chocolate com o turismo do Pará, fortalecendo parcerias e preparando o estado para a COP30.

O evento que começa no próximo domingo (29), reunirá os maiores nomes do cacau e chocolate com os principais players do turismo, abrindo portas para um futuro promissor.

Com o objetivo de gerar novas oportunidades e impulsionar o conhecimento, este evento se posiciona como um marco na união entre as industrias do cacau e chocolate com o turismo no Pará. “Vivemos um momento único, onde a sinergia entre setores pode revolucionar o turismo local e fortalecer a economia paraense”, destaca Dr. Oscar Borja, CEO da NVX Experience Designer. Com a COP30 se aproximando, a necessidade de discutir práticas sustentáveis e de impacto positivo se torna ainda mais urgente.

Ao reunir profissionais engajados em construir um futuro mais sustentável e valorizar a rica cultura local, o “Embarque de Networking” se consolida como um espaço de colaboração e inovação. “Este evento é fundamental para conectarmos pessoas e ideias, promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades produtoras de cacau e chocolate e atraindo um turismo mais consciente”, destaca Dr. Borja.

O projeto “Embarque Network” será realizado periodicamente, promovendo networking e fortalecendo o ecossistema local, com o objetivo de preparar as cadeias produtivas para a COP 30 por meio de experiências imersivas. A primeira edição promete inspirar e conectar pessoas apaixonadas pelo potencial do Pará.

O evento destacará três instituições paraenses: o Rotary Belém das Artes, o Instituto Pavulagem e a AME. A bordo da embarcação, elas apresentarão seus projetos inovadores.

O Grupo NVX Experience Design, com quase duas décadas de experiência, atua nos setores de turismo e bioeconomia, oferecendo consultorias, treinamentos e mentorias para impulsionar negócios com propósito e resultados.

Informações:

Embarque Network

Dia: 29 de setembro

Hora: De 8h às 13h

Inscrições: (91) 98179-9507

Foto: Reprodução