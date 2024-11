No Mangal das Garças, a criançada pode aprender sobre aves de rapina e soltar a criatividade em oficina ecológica.

Neste próximo domingo (17), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, fará uma programação infantil do Projeto Ecoarte, onde oferecerá oficina de confecção de pulseiras ecológicas, e também o Momento Ecozoo, com apresentação de falcoaria. O evento começará às 9h, com participação gratuita.

A programação do mês terá início com o Momento Ecozoo, que contará com uma demonstração de falcoaria com o gavião Alba. Desde 2020, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças dedica-se ao cuidado e reabilitação de aves de rapina resgatadas por órgãos ambientais. Infelizmente, muitas dessas aves, devido a lesões ou outras condições, não podem ser reintroduzidas em seu habitat natural.

Após a apresentação da Alba, a diversão continua! No Ecoarte, as crianças criarão pulseiras ecológicas com a ajuda do Clube da Animação, usando caroços de coco e açaí. Essa atividade estimula a criatividade e o contato com a natureza.

Além dos projetos infantis, o Parque Zoobotânico possui uma programação diária:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço: Projetos Ecozoo e Ecoarte – Falcoaria e Oficina de Pulseiras. Domingo (17 de novembro), às 9h, no Parque Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.

Foto: Ascom/Pará 2000