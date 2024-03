No Pará, número de roubos cai em quase 70% no primeiro bimestre de 2024

Os constantes investimentos em segurança pública e o trabalho integrado dos órgãos do sistema resultam em significativas reduções da criminalidade no Pará. O indicador de roubos teve queda de 69,06% no Pará, segundo análise da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). O dado é relativo à comparação entre janeiro e fevereiro de 2024 com o mesmo período de 2018.

Segundo a Siac, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em números absolutos o Pará registrou 6.225 roubos neste primeiro bimestre, de 1º de janeiro a 29 de fevereiro, representando 13.892 a menos que em 2018, que fechou o ano com 20.117 ocorrências. Na taxa por 100 mil habitantes, a queda variou em 16,01%.

Em relação a 2023, que contabilizou 7.412 ocorrências, também houve redução de 16,01% em todo o Estado.

Na capital foram contabilizados 2.821 roubos nos dois primeiros meses, registrando uma queda de 67,95% e de 8,32%, em comparação a 2018 e 2023, respectivamente. De acordo com o estudo, os municípios que integram a 3ª e 16ª regiões de Integração de Segurança Pública (Risp) contabilizaram 2.205 roubos, destacando a redução de 69,61% e 21,56% em relação também a 2018 e 2023, respectivamente.

Investimento e integração – De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, os dados atestam os altos investimentos que o governo do Estado realiza na Segurança Pública, trabalhando com outras áreas da administração pública, a exemplo da política pública “Territórios pela Paz” (TerPaz).

“É importante sempre ressaltar que o combate à criminalidade tem perpassado também por outras áreas do Governo; pela educação, cidadania e saúde, sempre garantindo o dia seguinte. Nossos efetivos têm trabalhado diuturnamente para garantir a segurança da população paraense, e isso é refletido nos números que temos apresentado ano após ano, e mês após mês”, destacou o secretário.

No final de fevereiro, o Governo do Pará, entregou 50 totens para reforçar a segurança pública, distribuídos entre as cidades de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana; Altamira e Santarém, no Oeste, e Marabá, no Sudeste. A iniciativa faz parte do Projeto “Cidades Inteligentes”, e visa fortalecer a parceria com os municípios para potencializar as ações preventivas de segurança pública, com o uso intensivo de tecnologia, incluindo videomonitoramento e inteligência artificial.

Fevereiro acumula reduções – Também foram essenciais as ações de combate à criminalidade em fevereiro, com a Operação “Carnaval 2024”, deflagrada pela Segup em parceria com outros órgãos de segurança em 70 municípios. Durante as programações carnavalescas houve reforço de mais de 2.200 agentes, para oferecer maior tranquilidade aos paraenses no feriado prolongado.

Fevereiro de 2024 fechou com 2.840 casos de roubos, no registro geral, sendo 602 ocorrências a menos em relação ao mesmo período de 2023 – uma redução de 17,49%. Comparando com 2018, a queda foi de 69,59% – 6.498 roubos a menos, em números absolutos.

Roubos a pedestres – A trajetória de redução também foi constatada em casos de roubos a pedestres registrados em todo o território paraense. Considerando o comparativo entre 2018 e 2024, a queda percentual é de 62,49%.

No acumulado do primeiro bimestre deste ano, o Estado computou 3.914 roubos a pedestres, sendo 6.520 a menos do que o registrado em 2018, que totalizou 16.667. Com relação ao ano passado, que contabilizou 5.317 roubos, houve queda de 26,39%.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação