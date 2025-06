Novo concurso para a Guarda Municipal é anunciado; veja salários, requisitos e detalhes

Se você sonha em conquistar uma vaga no serviço público, essa pode ser a sua oportunidade! Foi oficialmente anunciado um novo concurso para a Guarda Municipal, com expectativa de abrir vagas para candidatos com ensino médio completo. A última seleção aconteceu em 2006, e a notícia já gera grande expectativa entre os interessados.

Atualmente, a cidade conta com 412 guardas municipais, mas a legislação permite até 1.500 agentes. Porém, a Lei Complementar 187/2020 limita esse número a 800. O concurso está em fase de formação da comissão organizadora, que será responsável pelos próximos passos, como definição do edital e da banca.

Salário previsto

O salário inicial deve ser em torno de R$ 1.700,00, além dos benefícios oferecidos pela categoria.

Requisitos para participar

Escolaridade: Ensino médio completo.

CNH: Categoria “A” ou “B”.

Altura mínima:

1,65m para homens

1,60m para mulheres

Principais atribuições do cargo

Proteger bens, serviços e instalações públicas do município.

Atuar na preservação da ordem, apoio à segurança pública e defesa do patrimônio ambiental e cultural.

Executar outras atividades relacionadas à função.

Imagem: Reprodução