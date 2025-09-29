domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
ENTRETENIMENTO

O Agente Secreto | Variety aposta na vitória de Wagner Moura no Oscar

Cerimônia do Oscar acontece em 15 de março de 2026

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

Mesmo com a entrega dos prêmios do Oscar 2026 a seis meses de distância, a competição já começou. Isso significa que os olhos de críticos do mundo todo estão voltados aos possíveis indicados à premiação.

Pensando nisso, a revista americana Variety já começou a fazer suas apostas, e uma categoria específica chama a atenção de brasileiros.

Na aposta mais recente da publicação, Wagner Moura aparece não apenas como indicação, mas como vencedor da categoria de Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto.

Em segundo lugar, está Leonardo DiCaprio por sua interpretação em Uma Batalha Após A Outra, seguido por Dwayne Johnson em Coração de Lutador.

A recepção do filme de Kleber Mendonça Filho está sendo extremamente positiva, com grande parte dos elogios sendo dados ao diretor e ao protagonista. 

Segundo as atuais apostas da revista, O Agente Secreto deve receber indicações nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, além de Melhor Ator. 

Será que o Brasil sai com, pelo menos, uma estatueta da competição pelo segundo ano seguido?

Tudo sobre O Agente Secreto

Ambientado em Recife, em 1977, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

A obra traça um panorama da sociedade e da política brasileira nos anos 70, tocando através dele em temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como ferramenta do controle totalitário.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros. Udo Kier, de Bacurau, também está no filme. A direção é de Kleber Mendonça Filho (Bacurau), que também assina o roteiro.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico levando para casa dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. Por lá, o filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

No Brasil, O Agente Secreto chega aos cinemas em 6 de novembro com distribuição da Vitrine Filmes.

