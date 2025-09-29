Harry Potter | Kate Middleton e Príncipe William visitam set da série com filhos

Filmagens da série estão acontecendo perto da residência dos monarcas

Júlia Henn

De acordo com relato do jornal britânico Daily Mail, o set de filmagens de Hogsmeade para a série de Harry Potter, localizado no Windsor Great Park, recebeu uma visita da realeza na última sexta-feira (26).

Kate Middleton levou os filhos Príncipe George, Princesa Charlotte e Princípe Louis para visitar o local das gravações, onde as crianças conheceram Dominic McLaughlin, que interpreta Harry na nova versão, e assistiram às filmagens de algumas cenas.

A visita teria sido consequência de um convite de retorno para assistir às gravações, após a família, dessa vez com Príncipe William, já ter visitado o set no início da semana.

Durante a visita, o Príncipe Louis, de sete anos, teve a oportunidade de aproveitar um curto passeio no Expresso de Hogwarts. Uma fonte que estava presente contou ao jornal que “Foi muito especial, Kate e as crianças conheceram os jovens atores e o diretor no set. Apenas uma noite de gravações foi realizada lá, então foi realmente um convite especial.”

Tudo sobre a série Harry Potter

A HBO descreve a série como uma “adaptação fiel” da série de livros mundialmente reconhecida de J.K. Rowling.

“Explorando todos os cantos do mundo bruxo, cada temporada levará ‘Harry Potter’ e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”, segundo a descrição oficial.

É esperado que a série de Harry Potter tenha sete temporadas, com cada uma adaptando um dos sete livros da saga.

O trio protagonista é formado, além de Arabella, por Dominic McLaughlin como Harry Potter e Alastair Stout como Ron Weasley. Entre os nomes confirmados no elenco temos John Lithgow (Conclave) como Alvo Dumbledore, Janet McTeer (A Rainha Branca) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (Gangs of London) como Severo Snape e Nick Frost (Todo Mundo Quase Morto) como Rúbeo Hagrid.

Além dos nomes acima, também foram confirmados Luke Thallon como o Professor Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch. Temos ainda Lox Pratt como Draco Malfoy, e Johnny Flynn seu pai, Lucio. Katherine Parkinson será Molly Wesley, Leo Early será Simas Finnigan, Alessia Leoni será Parvati Patil, Sienna Moosah será Lilá Brown e Bertie Carvel será Cornélio Fudge.