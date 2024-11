O Festival Varilux traz 19 longas-metragens para o Cine Líbero Luxardo

Vencedor dos prêmios de ‘Melhor Júri’ e ‘Melhor Ator’ no Festival de Cannes 2024, o aclamado filme ‘A História de Souleymane’ é um dos destaques da programação do Festival Varilux de Cinema Francês. Não perca a oportunidade de conferir essa obra-prima no Cine Líbero Luxardo, de 7 a 20 de novembro. Ingressos a partir de R$6,00.

Sob a direção de Boris Lojkine, “A História de Souleymane” acompanha a jornada de um imigrante em Paris que luta para sobreviver e obter os documentos necessários para trabalhar.

Na sua 15ª edição, o Festival chega a Belém com uma seleção de filmes que já encantaram milhões de espectadores ao redor do mundo.

Emmanuelle e Christian Boudier, diretores do Festival Varilux, destacam a importância da diversidade cultural no Brasil, afirmando que a luta por essa causa é uma fonte de orgulho.

A programação do Cine Líbero Luxardo promete agradar a todos os gostos, com uma seleção de filmes franceses que inclui dramas, comédias, thrillers e animações, além de obras históricas e contemporâneas.

O festival celebrará a memória de Alain Delon com a exibição de “O Sol por Testemunha”, filme que impulsionou sua carreira e se tornou um clássico do cinema.

Serviço Cine Líbero Luxardo

Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) – Nazaré – Belém/Pará

Ingresso: Inteira: R$ 12 | Meia: R$ 6

Pagamento: Dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito

Lotação: 98 lugares.