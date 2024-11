Dando continuidade à emocionante disputa pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, São Paulo e Tuna Luso voltam a se enfrentar hoje, às 16h30, no CFA Laudo Natel. Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, as equipes buscam a classificação para a próxima fase.

Com a expectativa de surpreender mais uma vez, a Tuna Luso viajou para São Paulo com o objetivo de avançar na Copa do Brasil Sub-20. A equipe paraense, que vem causando boa impressão na competição, manterá a base titular, porém com uma postura mais conservadora para enfrentar o forte adversário.

O São Paulo, tricampeão da Copa do Brasil Sub-20, chega às quartas de final com o objetivo de reconquistar o título após um jejum de seis anos. A equipe, que eliminou Londrina e Criciúma nas fases anteriores, contará com a experiência de Lucas Ferreira e Ryan Francisco, seus principais artilheiros, para superar a Tuna Luso.

