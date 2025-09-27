sábado, setembro 27, 2025
São Paulo repudia ação do Flamengo: “Atrapalha financeiramente o futebol”

Tricolor detonou ação do Rubro-Negro de travar repasse da Libra

Da CNN

Na tarde deste sábado (27), o São Palo emitiu uma nota oficial para repudiar a ação do Flamengo de bloquear o repasse de R$ 77 milhões referentes a uma parcela do contrato da Libra.

O Flamengo conseguiu bloquear o repasse por meio de uma liminar através do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em nota oficial, o clube do Morumbi diz que a atitude do Flamengo “não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio” – leia a nota abaixo.

“A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados. Até porque a enorme história do Clube carioca foi construída ao longo dos anos, e não pelos atuais mandatários”, disse o Tricolor Paulista em outro trecho.

Veja nota oficial do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube vem por meio desta manifestar o seu repúdio à conduta da gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Mesmo após assinar o acordo com a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas dos direitos de transmissão e pay-per-view por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados. Até porque a enorme história do Clube carioca foi construída ao longo dos anos, e não pelos atuais mandatários.

A atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio.

Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro saberá avaliar com correção e imparcialidade a atitude do clube carioca.

Argumentos e reações

O Flamengo argumenta que o contrato entre a Libra e a Globo não especifica o valor correspondente a cada plataforma de transmissão (TV aberta, fechada e pay-per-view), impossibilitando a determinação precisa do pagamento dos 30% relativos à audiência.

Em resposta, a Libra emitiu nota repudiando a ação judicial, afirmando que o Flamengo prioriza interesses particulares de curto prazo em detrimento do coletivo.

O Atlético Mineiro manifestou pesar pela decisão. Para Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG, o time carioca questionou o próprio grupo.

“Eu vejo a ação do Flamengo com uma tristeza para o futebol brasileiro. Por uma questão explicitamente e unicamente política, questiona o seu próprio grupo. Não existe mais conversas com o Flamengo, a não ser que seja nas formas judiciais”, diz Muzzi.

Já o Grêmio avalia que a atitude do clube carioca prejudica as negociações com a LFU para a criação de uma liga nacional.

“O Flamengo está passando a mensagem de que é contra a liga, porque o Bap disse claramente que não aceita receber somente 3,5 vezes a mais do que fulano de tal. Se você pegar LaLiga, Premier League, Bundesliga, todas partem dessa premissa. Então, a gente sabe que isso é mais uma briga interna do Flamengo, de Landim, e que acaba respingando no futebol brasileiro, atrasando ainda mais o que está atrasado”, disse o presidente Alberto Guerra, presidente do clube gaúcho.

Quem também criticou o Flamengo foi o Palmeiras, que afirmou que a medida tem caráter “predatório” e busca “asfixiar financeiramente” os demais integrantes da Libra, que reúne times como São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio e outros.

Em meio à controvérsia, o Vitória anunciou sua saída da Libra e adesão à LFU a partir de 2030.

Por sua vez, o Flamengo defendeu-se alegando que sempre buscou uma solução amigável, mas que os demais clubes foram intransigentes e impuseram ao rubro-negro um prejuízo superior a 100 milhões de reais anuais.

