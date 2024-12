Obra de pavimentação da PA-368, a Transmarajó, avança e promete transformar região

A pavimentação da rodovia PA-368, conhecida como Transmarajó, segue em ritmo acelerado e já ultrapassou os 30% de conclusão. Uma obra estratégica do Governo do Estado, a pavimentação visa promover a integração entre os municípios de Portel, na região de integração do Marajó, e Cametá, no Baixo Tocantins. Com uma extensão total de mais de 150 quilômetros, a nova rota é um marco histórico que, pela primeira vez, conectará diretamente as duas regiões.

A obra da Transmarajó é mais do que uma melhoria na infraestrutura, é uma iniciativa que vai transformar a realidade socioeconômica da região. A rodovia vai reduzir significativamente o tempo de viagem, proporcionar mais segurança para os usuários e impulsionar o desenvolvimento econômico, facilitando o escoamento da produção local e promovendo o turismo.

“A obra também é um exemplo do compromisso do governo com o desenvolvimento do Marajó, uma região historicamente desafiadora devido às condições geográficas e socioeconômicas. Além da pavimentação, o projeto inclui a construção de sistemas de drenagem, sinalização e outras intervenções necessárias para garantir a durabilidade e a eficiência da rodovia”, destacou o secretário Adler Silveira, titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística, órgão responsável pela obra.

Com a conclusão dos serviços prevista para o segundo semestre de 2025, a Transmarajó representa um passo significativo rumo à integração regional e ao fortalecimento da infraestrutura no Pará.

“A Transmarajó é um projeto que simboliza o compromisso do governo com a inclusão e o desenvolvimento regional. Esta rodovia vai muito além de encurtar distâncias; ela será um eixo de integração e progresso, conectando regiões estratégicas do estado. Ver o avanço das obras é gratificante, pois sabemos o impacto positivo que essa infraestrutura trará para a população, desde a melhoria na qualidade de vida até o fortalecimento da economia local. Seguimos empenhados em entregar essa importante rodovia o mais breve possível”, concluiu o secretário.

Fonte: Agencia Para/Foto: Divulgação