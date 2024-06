Sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morre aos 67 anos em SP

O cantor sertanejo Chrystian, que formou junto com o irmão a dupla Chrystian & Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (19) aos 67 anos. A morte dele foi confirmada em uma nota emitida pela família. O músico estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. A causa do óbito não foi informada.

– Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão. Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos – disse a família.

Na tarde desta quarta, a assessoria do cantor havia informado que um show do artista na cidade paulista de Franco da Rocha tinha sido cancelada “devido a problemas de saúde”. O comunicado, porém, não chegou a detalhar o motivo exato e dizia apenas que Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exigia “repouso imediato e tratamento especializado”.

Em fevereiro deste ano, o músico foi internado Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim, que seria doado por sua esposa, Key Vieira. O procedimento, porém, teve de ser adiado para o final do ano após o cantor passar por um cateterismo.

– Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia – afirmou a equipe do artista à época.

O velório de Chrystian vai acontecer nesta quinta (20), em São Caetano do Sul (SP), das 11h às 16h. O local do sepultamento ainda não informado.

SOBRE O CANTOR

José Pereira da Silva Neto, o Chrystian, nasceu no dia 3 de novembro de 1956 em Goiânia (GO). A trajetória musical do artista começou muito cedo, ainda aos seis anos de idade, quando ele começou a se apresentar em um clube da capital goiana. Com o sucesso na cidade, ele ganhou um programa de televisão chamado Pinguinho de Gente.

Nos anos seguintes, a família decidiu levar ele e o irmão mais novo para São Paulo, onde eles passaram por muitas dificuldades. Para não passarem fome, os irmãos varriam as sobras de arroz e feijão das calçadas da zona cerealista, no bairro do Brás, e levavam para a mãe cozinhar.

Foi a insistência do pai dos meninos, porém, que levou os garotos a receberem uma oportunidade para se apresentar na TV Bandeirantes. Todos os dias, o homem levava a dupla para a porta da emissora, até que eles foram chamados para cantar em um programa de Vicente Leporace. Após a apresentação, os irmãos conseguiram um contrato.

As primeiras gravações dos irmãos foram feitas em português e inglês, sob os nomes de Os Pássaros e Charles & Ralf. Em 1973, Chrystian fez sucesso com a gravação Don’t Say Goodbye, que estava na trilha sonora da novela Cavalo de Aço, da TV Globo.

A mudança para o sertanejo, porém só viria na década seguinte. O primeiro disco da dupla, chamado Quebradas da Noite, foi lançado em 1983, com regravações. O primeiro disco de platina dos dois viria, porém, três anos depois, quando eles lançaram o álbum com o nome da dupla, cujo grande sucesso era a música Chora Peito.

Ao longo da carreira, a dupla lançou 20 álbuns, além de DVDs e coletâneas. A separação definitiva aconteceu em 2021, quando Chrystian & Ralf seguiram carreira solo. Após a separação, Chrystian voltou aos palcos com a turnê Romance e lançou a música Não Dá Pra Ficar Assim.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Chrystian