OEI abre três vagas de consultores para atuar em sustentabilidade, acessibilidade e resíduos na COP30

inscrições vão até 31 de agosto

A Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), em parceria com a Secretaria Extraordinária para a COP30 (SECOP), abriu três processos seletivos para consultores que atuarão nas frentes de sustentabilidade, acessibilidade e gestão de resíduos durante a conferência climática em Belém. As inscrições seguem até o dia 31 de agosto e devem ser feitas online, com análise curricular e entrevista como etapas do processo seletivo.

As oportunidades incluem:

Supervisão do Plano de Sustentabilidade Zonas Azul e Verde (2 vagas): atuação em Belém com foco técnico para acompanhamento e detalhamento do plano sustentável da COP30. Exige formação superior em áreas como Engenharia, Gestão Ambiental, Biologia ou correlatas, e ao menos três anos de experiência em projetos socioambientais. Salário total: R$ 62.400, para contrato de quase seis meses.

Supervisão de Acessibilidade (1 vaga): coordenação das ações de acessibilidade nas fases de montagem, operação e desmontagem, com trabalho em Brasília. Formação superior em qualquer área e experiência de três anos em acessibilidade são exigidas. Salário total: R$ 38.400, por pouco mais de três meses.

Coordenação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) (1 vaga): coordenação da implementação do PGRS da conferência, com atuação preferencial em Belém, embora Brasília também seja opção. O valor do contrato é R$ 76.800, com duração de quase seis meses.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a plataforma da OEI, buscar o código referente ao edital desejado (12125, 12127 ou 12129), fazer o cadastro e enviar currículo junto com comprovação das experiências declaradas até 31 de agosto, às 23h59 (horário de Brasília).

Imagem: Agência Brasil