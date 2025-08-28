ABREE promove drive-thru gratuito para descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos no dia 30 de agosto em Belém

Campanha ‘Rumo à COP30’ convida população à conscientização sobre sustentabilidade

A ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (SEDAP) e a Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), realiza, em agosto, a iniciativa Rumo à COP30 – “Campanha de Arrecadação dos Resíduos Eletroeletrônicos”. A ação integra os esforços de preparação para a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), e visa incentivar práticas de educação ambiental e descarte consciente na região.

A campanha é dividida em duas frentes principais: uma gincana de arrecadação em cinco escolas municipais de Belém e um drive-thru de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos voltado para a população em geral, com apoio de empresas do setor e comunidades locais.

“A campanha ‘Rumo à COP30’ representa mais do que uma ação, é um convite à conscientização. Estamos unindo educação, sustentabilidade e participação comunitária para mostrar que todos podem contribuir com o meio ambiente a partir de atitudes simples e responsáveis. Em um momento em que Belém se prepara para sediar a maior conferência climática do planeta, queremos reforçar o papel transformador da logística reversa e da reciclagem como ferramentas reais de combate às mudanças climáticas”, explica Robson Esteves, presidente da ABREE.

Educação ambiental nas escolas

Entre os dias 18 e 22 de agosto, cinco escolas da rede municipal da região de Mosqueiro (PA) participaram de uma gincana educativa, que envolveu alunos, professores e a comunidade escolar em atividades sobre a importância da logística reversa e da reciclagem de eletroeletrônicos. A escola que acumular o maior peso em resíduos coletados será premiada no dia 29 de agosto, assim como o aluno que produzir a melhor redação sobre o tema.

As instituições participantes são:

EMEF Anna Barreau Meninea

EMEF Donatila Santana Lopes

EMEF Lauro Chaves

EMEF Quilombola de Sucurijuquara Arlinda Gomes

EMEF Integral Maria Madalena Travassos

As escolas terão acesso à plataforma “ABREE pra Educação”, plataforma de conteúdos didáticos com videoaulas e materiais informativos sobre sustentabilidade e reciclagem.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 29 de agosto.

Drive-thru para arrecadação de eletroeletrônicos

No dia 30 de agosto, será realizado um drive-thru para arrecadação de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos na Praça da República, localizada na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua da Paz. A ação ocorrerá das 9h às 16h e visa facilitar o descarte correto de equipamentos como celulares, computadores e televisores em fim de vida útil.

A operação contará com uma estrutura especialmente montada para receber os consumidores e terá a participação de representantes da ABREE, operadores logísticos e parceiros locais, que serão responsáveis pela coleta, consolidação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Para Renata Cohen, head de marketing da Atlas Eletrodomésticos, o envolvimento da empresa na campanha “Rumo à COP30” é mais do que um simples apoio. “Construímos uma parceria estratégica com a ABREE e estamos juntos nesta jornada de conscientização ambiental em Belém. Acreditamos no poder da logística reversa para transformar a nossa relação com o meio ambiente. É uma honra para nós, da Atlas Eletrodomésticos, poder apoiar o fechamento do ciclo de vida dos nossos produtos e, assim, contribuir de forma direta para que a cidade se prepare para receber o mundo em uma das maiores conferências climáticas da história.”

“Como uma empresa parte de um grupo multinacional japonês, apoiamos a campanha ‘Rumo à COP30’, pois percebemos nesse tipo de ação educacional e de promoção da cidadania ambiental valores que norteiam a nossa companhia e nossa atuação no Brasil. As atividades que promovem a economia circular e a responsabilidade ambiental, e que engajam não somente cidadãos, mas as próximas gerações, têm ligação direta com o propósito Fujifilm: dar ao mundo mais sorrisos. Um mundo com equilíbrio ambiental, consciência de que todos temos a nossa parte e com projetos que promovem atividades econômicas para o ecossistema de logística reversa, que são, em última instância, instrumento de justiça social”, afirma Wellington Esteves, CFO e sponsor de ações ESG da Fujifilm do Brasil.

A TIM é uma das empresas apoiadoras da iniciativa e, como forma de incentivo e engajamento da comunidade escolar, irá oferecer aparelhos celulares como parte das premiações. A operadora, referência em responsabilidade socioambiental no setor de telecomunicações, destaca-se por seu robusto Programa de Logística Reversa de Resíduos Eletrônicos, que, em 2024, recolheu e destinou corretamente 6,8 toneladas de materiais. “Em parceria com a ABREE, a TIM reforça a relevância de ações como a campanha ‘Rumo à COP30’, que promovem a valorização da sustentabilidade, a inovação aliada à consciência ambiental e o compromisso com a construção de um futuro mais equilibrado”, destaca Tamis Claro de Oliveira, Gerente Executiva de Meio Ambiente na TIM.

O Magalu, também entre os apoiadores, foi uma das referências da ABREE na formatação da campanha. Em 2024, a empresa promoveu um mutirão de coleta de resíduos eletroeletrônicos em escolas de Franca, no interior de São Paulo, além de um drive-thru para os moradores, com a ABREE atuando como parceira logística na destinação de cerca de 40 toneladas de resíduos coletados na cidade. Desde 2021, o Programa de Logística Reversa de Eletroeletrônicos do Magalu, com o apoio da ABREE, coletou e destinou à reciclagem um total de 113 toneladas.

A campanha é realizada pela ABREE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (SEDAP) e Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), com patrocínio e apoio da Atlas Eletrodomésticos, Fujifilm, Magazine Luiza e TIM.

Além de promover o descarte correto, a iniciativa reforça o compromisso do Estado do Pará com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a economia circular e o combate às mudanças climáticas.

SERVIÇO

RUMO À COP30 – CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS: GINCANA –

Data: 18 e 22 de agosto.

Premiação: 29 de agosto, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da ABREE.

Local: Cinco escolas da rede municipal da região de Mosqueiro (PA)

RUMO À COP30 – CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS EM BELÉM (PA): DRIVE-THRU

Data: 30 de agosto.

Horário: das 9h às 16h.

Local: Praça da República Avenida Presidente Vargas – esquina com Rua da Paz.

Itens que poderão ser descartados:

Celulares;

Fones de ouvido;

Geladeiras;

Máquinas de lavar;

Ares-condicionados;

Televisores;

Secadores;

Batedeiras;

Fogões;

Micro-ondas;

Ferramentas;

Equipamentos de informática;

Rádios;

Videogames e consoles;

Entre outros.

Mais informações: www.abree.org.br