Polícia Civil investiga encontros sexuais organizados por perfis anônimos em espaços públicos de Belém

A Polícia Civil do Pará está investigando supostos encontros sexuais marcados por perfis anônimos nas redes sociais, que estariam acontecendo em espaços públicos de Belém, com foco no recém-inaugurado Parque da Cidade. Segundo a corporação, esses atos podem configurar crime de ato obsceno, previsto no Código Penal Brasileiro.

As investigações começaram após publicações no X, onde usuários comentavam sobre a utilização dos banheiros do parque para práticas sexuais, fazendo referência a locais antigos conhecidos na cidade, como o “Buraco da JC”, ponto que já foi usado para encontros semelhantes e que foi fechado.

O crime de ato obsceno, conforme o artigo 233 do Código Penal, prevê pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, para quem praticar atos que ofendam o pudor público em locais abertos ou expostos ao público.

A Polícia Civil orienta que denúncias sejam feitas pelo Disque-Denúncia (181), pela atendente virtual Iara, no WhatsApp (91) 98115-9181, ou diretamente em qualquer delegacia.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação PC/PA