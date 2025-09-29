domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Torcida organizada do São Paulo convoca protesto nesta segunda-feira

Independente convoca manifestação após eliminação na Libertadores

Da CNN

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, convocou um protesto para esta segunda-feira (29) após a eliminação do time para a LDU na Copa Libertadores. A manifestação tem como objetivo cobrar melhorias no desempenho da equipe e mudanças na gestão do clube.

No manifesto divulgado pela torcida organizada, há um chamado para que todos os torcedores são-paulinos participem do ato. O documento enfatiza que “todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados”, destacando que não se trata apenas da eliminação, mas da forma como ela ocorreu diante de quase 60 mil torcedores.

Entre as principais reivindicações está o fim do conselho vitalício e mudanças no processo eleitoral do clube. Os torcedores argumentam que o São Paulo não deveria pertencer a um grupo restrito de conselheiros que, segundo eles, priorizam interesses pessoais em detrimento do bem do time.

O protesto não se limita apenas à diretoria e aos jogadores. As cobranças se estendem também ao departamento médico e à preparação física do clube, demonstrando uma insatisfação generalizada com diversos setores da instituição.

A organização do protesto enfatiza que a manifestação deve ocorrer de forma pacífica, sem qualquer tipo de violência, agressão ou ameaças. O objetivo é expressar o descontentamento de forma organizada e construtiva, buscando mudanças efetivas na gestão do clube.

Imagem Reprodução Internet

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Na estreia de Zubeldía, Fluminense vence o Botafogo e encerra jejum
Próximo artigo
Ônibus de clube mineiro pega fogo durante volta de jogo e fica destruído

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315