Torcida organizada do São Paulo convoca protesto nesta segunda-feira

Independente convoca manifestação após eliminação na Libertadores

Da CNN

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, convocou um protesto para esta segunda-feira (29) após a eliminação do time para a LDU na Copa Libertadores. A manifestação tem como objetivo cobrar melhorias no desempenho da equipe e mudanças na gestão do clube.

No manifesto divulgado pela torcida organizada, há um chamado para que todos os torcedores são-paulinos participem do ato. O documento enfatiza que “todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados”, destacando que não se trata apenas da eliminação, mas da forma como ela ocorreu diante de quase 60 mil torcedores.

Entre as principais reivindicações está o fim do conselho vitalício e mudanças no processo eleitoral do clube. Os torcedores argumentam que o São Paulo não deveria pertencer a um grupo restrito de conselheiros que, segundo eles, priorizam interesses pessoais em detrimento do bem do time.

O protesto não se limita apenas à diretoria e aos jogadores. As cobranças se estendem também ao departamento médico e à preparação física do clube, demonstrando uma insatisfação generalizada com diversos setores da instituição.

A organização do protesto enfatiza que a manifestação deve ocorrer de forma pacífica, sem qualquer tipo de violência, agressão ou ameaças. O objetivo é expressar o descontentamento de forma organizada e construtiva, buscando mudanças efetivas na gestão do clube.

Imagem Reprodução Internet