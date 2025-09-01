Vídeo: cena de pânico; homem invade bar e ameaça clientes com motosserra

Um homem, que havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas em um bar de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, protagonizou uma cena de terror.

Uma discussão banal em um bar de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, quase se transformou em uma tragédia. Na noite de quinta-feira (28), um homem, embriagado, ameaçou clientes e a proprietária do estabelecimento com uma motosserra ligada. Ele chegou a correr com a ferramenta atrás de uma pessoa na rua, em uma cena que chocou a todos.

Segundo o relato da dona do bar à Polícia Militar, o homem, que passou o dia bebendo no local, se revoltou ao ser informado de que não seria mais servido. Ele saiu do estabelecimento, foi até seu carro e retornou com a motosserra em punho. Um cliente, usando um taco de sinuca, conseguiu afastar o agressor, que finalmente se retirou do local.

A Polícia Civil informou que, para o caso ser investigado, é necessário que as vítimas registrem formalmente a ocorrência em uma delegacia presencial ou online, já que se trata de um crime de ameaça.

