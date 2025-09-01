segunda-feira, setembro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: cena de pânico; homem invade bar e ameaça clientes com motosserra

Um homem, que havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas em um bar de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, protagonizou uma cena de terror.

Uma discussão banal em um bar de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, quase se transformou em uma tragédia. Na noite de quinta-feira (28), um homem, embriagado, ameaçou clientes e a proprietária do estabelecimento com uma motosserra ligada. Ele chegou a correr com a ferramenta atrás de uma pessoa na rua, em uma cena que chocou a todos.

Segundo o relato da dona do bar à Polícia Militar, o homem, que passou o dia bebendo no local, se revoltou ao ser informado de que não seria mais servido. Ele saiu do estabelecimento, foi até seu carro e retornou com a motosserra em punho. Um cliente, usando um taco de sinuca, conseguiu afastar o agressor, que finalmente se retirou do local.

A Polícia Civil informou que, para o caso ser investigado, é necessário que as vítimas registrem formalmente a ocorrência em uma delegacia presencial ou online, já que se trata de um crime de ameaça.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Polícia Federal e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena
Próximo artigo
Vídeo: operação do Detran gera tumulto em Festival da Tapioca no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,281FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315