Papão conquista mais um ponto ao empatar com o Avaí no Estádio da Ressacada

O Paysandu não jogou bem, mas segurou um empate em 0 a 0 com o Avaí na noite deste sábado, 05, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B.

Com o resultado, o Papão da Curuzu fica na 17ª posição, a um ponto de deixar, finalmente, a maldita zona de rebaixamento da competição. Esta foi a quarta partida em que o Bicola não amargou derrota, mas o futebol apresentado nesta noite foi bastante criticado por quem entende de futebol.

Ao que parece, o Paysandu foi a Florianópolis em busca de um resultado positivo, porém, não teria tido a coragem necessária para avançar, não obstante o péssimo desempenho técnico do Avaí. Um dos melhores momentos do jogo foi aos 12 minutos, quando Marlon chutou de longe e provocou grande perigo para o goleiro adversário que, entretanto, fez uma grande defesa. O Papão também teve alguns momentos tensos, porém, a defesa agiu de forma competente.

No retorno para o segundo turno, o Papão voltou modificado, no entanto, o placar final do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ foi de 0 a 0.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Reprodução/Avaí