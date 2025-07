Aulão gratuito da UEPA para o ENEM foca temas atuais e revisão interativa

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) promoveu, neste sábado, 05, o segundo aulão preparatório do Cursinho Alternativo, iniciativa gratuita voltada a estudantes da rede pública que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O evento contou com a participação de mais de 120 alunos no auditório da instituição e teve como destaque a abordagem dinâmica dos conteúdos e a integração com temas atuais.

Durante o aulão, os professores apostaram em métodos mais participativos para manter a atenção dos estudantes. O professor de Física, Marlon Santos, destacou a diferença entre a aula tradicional e a ministrada em auditório:

“Preparamos o conteúdo de forma divertida e interativa, com dinâmicas e conversas. O desafio é manter o foco dos mais de 150 alunos presentes, então buscamos tornar a aula leve e compreensível”, afirmou.

REVISÃO DE MATÉRIAS

Além de reforçar conteúdos como MRU, MRUV e Leis de Newton, Marlon aponta um desafio comum entre os participantes.

“Muitos alunos carregam o medo da matemática e, por consequência, da física. Nosso trabalho é mostrar que essas disciplinas podem ser descomplicadas e fazem parte do cotidiano.”

Já na área de Biologia, o professor Leonardo Andrade destacou a importância de relacionar os conteúdos com a realidade dos alunos, especialmente em temas atuais como a COP 30.

“Trabalhamos com as vivências dos estudantes. A temática do aulão foi ‘Os desafios da Amazônia diante da COP 30’, o que permitiu uma abordagem interdisciplinar de Ecologia, biodiversidade e saúde pública, todos temas frequentes no ENEM.”

IMPACTO NA PREPARAÇÃO

Para os estudantes, o evento serviu tanto como revisão quanto como motivação, além de confirmarem os resultados positivos da metodologia adotada na atividade.

“O aulão é essencial! Ele reforça o que já vimos e ainda tira dúvidas que ficaram para trás. Me ajudou muito a lembrar de assuntos que tinham passado despercebidos”, comentou Lidiane Corrêa.

“Foi divertido, bem explicado e deu um reforço extra nesse período de férias. Achei a aula divertida e didática. Os professores explicam muito bem, e isso facilita o entendimento dos conteúdos”, avaliou José Lorran, ex-aluno do Anísio Teixeira.

A coordenadora do projeto, Nágila Aood, destaca que, além do conteúdo, o aulão oferece uma experiência mais engajadora. “Unimos temas relevantes com atividades práticas para tornar o aprendizado mais ativo. O resultado disso é refletido nas aprovações: só neste ano, tivemos mais de 60 alunos aprovados em universidades,” pontua.

CURSINHO ALTERNATIVO DA UEPA

Criado em 2007 pelo professor Altem Nascimento Pontes, o Cursinho Alternativo nasceu com o propósito de capacitar estudantes de licenciatura da UEPA para a sala de aula. Com o tempo, o projeto expandiu sua atuação, passando a oferecer vagas para alunos de escolas públicas. Hoje, o cursinho reúne mais de 100 colaboradores de diferentes áreas.

“O objetivo sempre foi democratizar o acesso à educação de qualidade. Contamos com pedagogos, licenciandos e alunos de secretariado executivo, todos unidos para promover uma preparação significativa”, explica Nágila Aood.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias