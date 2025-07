Pará conquista certificado internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação

O Pará acaba de alcançar um marco histórico para o setor agropecuário: o estado recebeu oficialmente o certificado internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A conquista abre portas para novos mercados e valoriza ainda mais a produção pecuária paraense.

A entrega simbólica da certificação ocorreu nesta terça-feira (29), durante cerimônia no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Brasília. O reconhecimento é resultado da 92ª Sessão Geral da OMSA, realizada em maio na França, onde o Brasil foi declarado área livre da doença sem necessidade de vacinação.

“Esse certificado coloca o Pará em outro nível de produção. Além de permitir o acesso a mercados mais exigentes, reduz custos e impulsiona o desenvolvimento do setor”, afirmou Jamir Macedo, diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

Produção mais segura e qualificada

Com o fim da vacinação, os criadores devem redobrar a atenção à saúde do rebanho e comunicar à Adepará qualquer sinal da doença. Entre os sintomas estão salivação excessiva, febre, feridas na boca, dificuldade de locomoção e lesões nas patas.

A gerente de Vigilância para Febre Aftosa, Glaucy Carreira, celebrou a conquista como um avanço que vai além da economia: “Esse é um grande marco para a Agência de Defesa. Gera emprego, renda e abre portas para produtos paraenses no mercado internacional.”

Rebanho forte e vigilância ativa

Com mais de 26 milhões de cabeças de gado, o Pará possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil. A Adepará atua há mais de 20 anos com serviços de inspeção e vigilância agropecuária em todos os 144 municípios paraenses, garantindo a qualidade e a segurança de alimentos de origem animal e vegetal.

Outro destaque recente da defesa agropecuária no estado foi a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Insumos Pecuários (SISBI-PEC). O Pará agora é o 5º estado do país com esse reconhecimento, que padroniza a fiscalização de produtos veterinários e insumos agropecuários.

“A adesão fortalece as ações de inspeção e aumenta a confiança nos produtos oferecidos aos produtores e consumidores. Isso reflete diretamente na segurança alimentar e no crescimento do setor”, destacou Graziela Oliveira, diretora de defesa e inspeção animal da Adepará.

A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades, servidores da Adepará e especialistas do setor, reafirmando o compromisso do Pará com a sanidade animal, qualidade da produção rural e o fortalecimento da economia do campo.

Imagem: Agência Pará