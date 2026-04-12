Escolas do Pará se mobilizam para combater o ciberbullying e promover a cultura da paz

Iniciativa reuniu estudantes, famílias e educadores em atividades de conscientização em mais de 100 escolas da rede estadual

Por Ivana Barreto (SEDUC)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Segurança Pública e Proteção Escolar (Nuspe), realizou neste sábado, 11, uma ampla mobilização em escolas da rede estadual com foco no enfrentamento ao bullying e ao ciberbullying. A ação integra a operação “Família e Escola”, dentro da programação do Abril da Paz 2026.

Ao todo, a iniciativa contou com policiamento em 118 unidades escolares e a realização de palestras e atividades educativas em aproximadamente, 70 escolas em todo o Pará, fortalecendo a cultura de paz e a convivência saudável no ambiente escolar.

Estudantes, professores e familiares se reuniram em 70 escolas do estado para trabalhar juntos no combate à violência

O coordenador da Nuspe, coronel PM RR Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, destacou a importância da integração entre escola, família e forças de segurança para prevenir situações de violência.

“Nosso objetivo é orientar, prevenir e aproximar a comunidade escolar. Quando trabalhamos juntos com a escola, família e instituições, conseguimos construir um ambiente mais seguro e acolhedor para nossos estudantes”.

Na região de Marabá, o Núcleo Multidisciplinar da Diretoria Regional de Educação (DRE) promoveu ações com a participação de professores, estudantes e familiares. Na Escola Estadual Prof. Inácio de Sousa Moita, por exemplo, mais de 76 pessoas participaram de atividades voltadas à conscientização sobre os impactos do bullying. O CEEJA Tereza Donato, também do município, foi incluído na programação.

Sábado foi dia de pais, mães e até os irmãos menores irem à escola para discutir estratégia para tornar a educação mais segura

Palestras – As ações também contaram com o apoio da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Escolar (BPOE), que realizou palestras educativas e rondas em diversas unidades. Durante as atividades, foram abordados temas como respeito, empatia, convivência saudável e as consequências da violência no ambiente escolar.

Na Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém, a programação reuniu pais, alunos e professores em um momento de orientação e diálogo. Já na Escola Estadual Joaquim Viana, a mobilização contou com a presença de gestores, docentes e mais de 50 estudantes, reforçando o envolvimento da comunidade escolar.

Policiais colaboraram com o esforço da comunidade escolar com palestras educativas sobre temas relacionados à violência

Além das forças de segurança, a ação contou com a participação de equipes do Núcleo Psicossocial Estudantil, que compõe o Programa “Escola Segura” junto como NUSPE. Foram Assistentes sociais, psicólogos e estudantes de Psicologia, ampliando o acolhimento e a orientação às comunidades escolares.

As atividades incluíram palestras, rodas de conversa e dinâmicas educativas, abordando os impactos do bullying na vida das vítimas, formas de prevenção e a importância da denúncia. A proposta é sensibilizar estudantes e famílias, além de fortalecer vínculos e promover um ambiente escolar mais seguro.