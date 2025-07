Projeto ‘Teto Verde’ transforma escola de Belém em exemplo de educação ambiental e sustentabilidade

Na Escola Estadual Bento XV, em Belém, uma ideia simples está promovendo uma revolução verde. Com apoio do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), a unidade criou o Projeto ‘Teto Verde’, que une práticas sustentáveis, educação ambiental e a participação ativa dos alunos para transformar o espaço escolar em um ambiente mais saudável, bonito e acolhedor.

A proposta nasceu a partir da escuta das crianças e da observação das dificuldades no pátio da escola, marcado pelo calor excessivo e falta de sombra. A solução veio com a construção de um caramanchão coberto por plantas trepadeiras típicas da região, que ajuda a refrescar o ambiente e, ao mesmo tempo, ensina sobre ecologia de forma prática.

Além do teto natural, os estudantes também praticam compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo natural. Dessa forma, aprendem desde cedo a importância de reduzir o lixo, reutilizar recursos e respeitar os ciclos da natureza.

“Antes a gente torrava, parecia até um churrasquinho, agora tá mais bonito e mais fresco. Eu gosto muito das aulas de Educação Ambiental porque a gente pensa em soluções para os problemas do mundo”, contou Paloma Lobo, aluna do 5º ano.

Educação e sustentabilidade de mãos dadas

O ‘Teto Verde’ é parte do subprograma Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima do Prodep, que garante mais autonomia financeira para as escolas investirem em projetos conforme suas realidades. Em 2023, a Bento XV recebeu R$ 51 mil do programa. No ano seguinte, o repasse aumentou para R$ 78 mil, viabilizando a execução da proposta.

“Os benefícios já são visíveis. O espaço está mais agradável e as crianças podem brincar com mais conforto. O recurso do Prodep nos deu autonomia para melhorar o que antes era impossível por falta de verba”, disse a diretora Tereza Corrêa.

A iniciativa envolve toda a comunidade escolar alunos, professores e gestores em atividades que despertam o senso de responsabilidade com o meio ambiente. As aulas de Educação Ambiental passaram a ser mais dinâmicas, com aprendizado teórico e vivências práticas ao ar livre.

“Antes a gente só via imagens e vídeos. Agora os alunos vivenciam o que estudam. Eles se sentem mais motivados, e até levam esse conhecimento para casa”, destacou a professora Mayana Castro.

Pará é referência nacional em Educação Ambiental

Desde 2023, o estado do Pará é pioneiro na criação de uma política pública voltada para o ensino ambiental. A Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, implementada pela Secretaria de Educação (Seduc), incluiu a Educação Ambiental como disciplina obrigatória nas escolas públicas, conforme a Lei nº 9.881.

A idealizadora do projeto, professora Rosângela Cardoso, lembra que tudo começou com uma simples sugestão dos alunos do 4º ano: plantar uma mangueira no pátio. “Como não era viável, buscamos outra ideia e chegamos ao caramanchão. Visitamos espaços com estruturas semelhantes e as crianças se encantaram. Agora, elas vivem esse aprendizado todos os dias”.

Com o ‘Teto Verde’, a Escola Bento XV prova que a escola pode ser muito mais do que um espaço de ensino ela pode ser um centro de transformação social, onde o cuidado com o planeta começa nas pequenas atitudes do dia a dia.

Imagem: Agência Pará