Páscoa em Altamira terá maior coelho do Brasil e Fábrica de Chocolate

A Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) e da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realizará no dia 16 de março a inauguração do projeto ‘Altamira em Páscoa’ na Orla da cidade.

Na edição deste ano as principais atrações serão a presença do maior coelho do Brasil, medindo cerca de 10 metros de altura e quatro de diâmetro, além da instalação de uma Fábrica de Chocolate que ofertará oficinas de produção e confecção de chocolates para crianças atendidas por projetos sociais da prefeitura. Além disso, atividades culturais também serão realizadas, como a apresentação de grupos folclóricos, shows musicais, roda de capoeira, recital, danças e fanfarra.

O projeto ‘Altamira em Páscoa’ teve início em 2023 e já é a maior páscoa do Pará. Na sua primeira edição, de acordo com pesquisa realizada com os visitantes do evento, a realização teve uma avaliação considerada “excelente” por 57,1% dos entrevistados. A iniciativa, além de promover mais um espaço de lazer para os altamirenses, gerou um aumento no número de empregos e a alta na renda dos comerciantes, impactando positivamente a economia do município.

Programação:

16/03 (Sábado)

Inauguração do projeto ‘ALTAMIRA EM PÁSCOA’

18h30 – Concentração da Parada de Páscoa

Local: Praça do Matthias

19h – Saída da Parada de Páscoa

19h15 – Roda de Capoeira

Local: Concha Acústica

19h40 – Inauguração da Fábrica de Chocolate

20h – Inauguração do espaço

20h10 – Recital Banda Municipal

17/03 (Domingo)

Local: Concha Acústica

19h30 – Banda Arapujazz

20h30 – Grah e Convidados

22h – Encerramento

22/03 (Sexta-feira)

Local: Concha Acústica

18h30 – New Dance

19h30 – Recital Pascoa (Banda Municipal)

20h30 – Música Ao vivo (Iran & Sabá)

22h – Encerramento

23/03 (Sábado)

Local: Concha Acústica

19h – Ballet Arte

20h – Apresentação (Corpo de Baile)

22h –

Encerramento

24/03 (Domingo)

Local: Concha Acústica

19h30 – Fanfarra Municipal

20h30 – Coral Jesus Transforma (Igreja Batista)

22h – Encerramento

29/03 (Sexta-feira)

Local: Concha Acústica

08h – Entrega de Peixe

19h30 – Teatro Paixão de Cristo (Igreja Adventista)

30/03 (Sábado)

Local: Concha Acústica

19h – Estúdio Thais Fima

20h – Apresentação (Corpo de Baile)

22h – Encerramento

31/03 (Domingo)

Local: Concha Acústica

19h – Missa Campal

20h30 – Show (Irmãs Pequeninas)

05/04 (Sexta-feira)

Local: Concha Acústica

18h30 – New Dance

19h30 – Recital Pascoal (Banda Municipal)

20h30 – Musica Ao vivo (Derley)

22h – Encerramento

06/04 (Sábado)

Local: Concha Acústica

19h30 – Apresentação (Grupos Folclóricos)

20h – Rainhas do Folclore e Casais Caramboleiros dos Grupos Folclóricos

22h – Encerramento

07/04 (Domingo)

Local: Concha Acústica

19h30 – Coral Projeto Esperança

20h30 – Música ao vivo (Jessica Lopes)

22h – Encerramento

Imagem: Divulgação