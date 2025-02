Paysandu domina Manaus e avança na Copa Verde

Após um empate sem gols no jogo de ida, o Paysandu demonstrou sua superioridade na Arena da Amazônia, goleando o Manaus por 4 a 1 e garantindo a vaga nas semifinais da Copa Verde. Os gols do Papão foram marcados por Boresi, Rossi, Delvalle e Giovanni, enquanto Renanzinho descontou para o Gavião. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Classificado para as semifinais da Copa Verde, o Paysandu aguarda o resultado do jogo entre Amazonas e São Raimundo-RR para conhecer seu próximo adversário. A data da semifinal será definida pela CBF. Já o Manaus se prepara para a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, um clássico contra o Amazonas.

O jogo começou eletrizante, com três gols em apenas 20 minutos. O Paysandu abriu o placar logo no primeiro minuto, com Borasi aproveitando um contra-ataque. O Manaus pressionou, mas parou nas defesas de Matheus Nogueira e na trave. Aos 9 minutos, Rossi ampliou para o Papão, aproveitando um rebote. O Gavião descontou aos 18 minutos, com Renanzinho convertendo um pênalti. Apesar da pressão do Manaus, o Paysandu controlou a partida e não sofreu grandes sustos, exceto por uma cabeçada de Matheus Vargas nos acréscimos.

O Paysandu voltou para o segundo tempo com ímpeto ofensivo, e logo aos quatro minutos, Delvalle balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Manaus respondeu com um chute de Miliano, defendido pelo goleiro Matheus Nogueira. Aos 10 minutos, o Paysandu ampliou a vantagem. Rossi avançou pela esquerda e cruzou para Delvalle, que marcou o terceiro gol do Papão. A situação do Manaus se complicou ainda mais aos 20 minutos, quando Bryan Borges foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a menos, o Manaus se lançou ao ataque em busca do gol, mas esbarrou na forte defesa do Paysandu. Jefferson teve uma boa chance de cabeça, e Victor Lima arriscou um chute de longe, mas ambos os lances não levaram perigo ao gol adversário.No final da partida, o Paysandu aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem. Cavalleri foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Giovanni cobrou com precisão e marcou o quarto gol do Papão. Nos acréscimos, Joel teve a chance de diminuir o placar para o Manaus, mas cabeceou para fora.

Foto: Ascom Paysandu