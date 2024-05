Paysandu empata novamente, deixa a lanterna, mas continua na zona maldita da Segundona

O Paysandu voltou a decepcionar na tarde/noite deste sábado, 18, ao empatar em 1 a 1 com a equipe do Amazonas, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste momento, a equipe paraense largou a lanterna da competição, mas a expectativa era de que a equipe paraense saísse vencedora, o que, novamente, não aconteceu. Este começo de competição tem sido bastante complicado para os bicolores e as cobranças são grandes em cima do técnico Hélio dos Anjos e de toda a equipe, que ainda não venceu nenhuma das partidas jogadas e continua na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos, em 17º colocado, atrás do Amazonas, que está no 15º lugar.

A partida começou às 17h30, horário de Brasília, 16h30 em Manaus, capital do Estado do Amazonas. O jogo se desenvolveu na Arena da Amazônia.

Os donos da casa saíram na frente com gol de Ênio, mas o Papão empatou com Eslo Garcia, artilheiro do time na Segundona. O jogo foi marcado por suas expulsões em ambos os lados. Foram vermelhados os jogadores Miranda (Amazonas) e Crystopher (Paysandu).

O resultado poderia ter sido melhor para o Papão, que teve algumas chances de virar o jogo. Com o resultado, o Paysandu chegou aos quatro pontos, deixou a lanterna, mas permanece na zona de rebaixamento, em 17º. Já o Amazonas tem cinco pontos e é o 15º.

Na próxima rodada o Paysandu segue jogando fora de casa. O Bicola encara na sexta-feira, 24, o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o Amazonas recebe o Mirassol. No entanto, antes disso, o Papão tem compromisso na Copa Verde, na quarta-feira, 22, contra o Vila Nova. As equipes decidem o título do torneio regional.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu