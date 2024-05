Prefeitura de Belém dará posse, nesta quinta-feira, a mais 42 servidores aprovados em concurso

Nesta quinta-feira, 16, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, dará posse aos 42 novos servidores aprovados no Concurso n. 001/2020, realizado por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad). A solenidade de posse será às 15h, no auditório da Semad. O número total de servidores convocados já chega a 640 na atual gestão, se somado ao concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O concurso da Semad ofertou 478 vagas, sem previsão de cadastro de reserva. Na primeira convocação, no último dia 19 de abril, 102 candidatos aprovados foram chamados, mas somente 43 compareceram para habilitação, 32 deles ao cargo de assistente de administração, dez ao de auxiliar de administração e um de assistente social. Os novos servidores serão lotados em órgãos que requerem lotação imediata. Um dos candidatos habilitados como auxiliar administrativo pediu prorrogação de posse e, por isso, 42 irão tomar posse nesta quinta-feira, 16.

Outros 11 candidatos convocados apresentaram desistência formal, sendo dois ao cargo de auxiliar de administração, quatro de assistente de administração, um de administrador, um de arquiteto, um de contador, um de jornalista e um de veterinário. Não compareceram: um convocado ao cargo de estatístico, um de engenheiro civil e um de contador.

O concurso da Semad foi prorrogado por mais dois anos, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no último dia 15 de maio.

Balanço

Já são 640 novos servidores empossados na atual gestão, considerando os dois concursos realizados pela Prefeitura de Belém, a partir do ano de 2021. No concurso à Semec, 404 candidatos foram chamados em primeira convocação, 144 em segunda convocação e 50 em terceira convocação – as duas últimas convocações foram referentes ao cadastro de reserva.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ag Belém