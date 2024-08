Pesquisa eleitoral do Instituto Skala aponta Cristiano com 60,4% da preferência popular para a Prefeitura de Viseu

Em pesquisa eleitoral oficial, registrada no Tribunal Regional Eleitoral – TRE-PA, sob o número PA- 06099/2024, realizada pelo Instituto Skala, no período de 05 a 07 de agosto, o candidato à Prefeitura Municipal de Viseu, no nordeste paraense, região Bragantina, Cristiano Vale, somou 60,4% da preferência do eleitorado contra 27,8% da candidata Carla Parente, que aparece em segundo lugar. Os indecisos somam 11,8. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro 4,5% para mais ou para menos.

Na questão espontânea, Cristiano chega a 55,6%; Carla Parente soma 24,5%; Vitor Melo 0,5; e 19,4% não opinaram.

Na pesquisa ainda foram estimulados os nomes Cristiano Vale, Carla Parente e Vitor Melo. Nesse quesito, os candidatos estão assim posicionados: 59,7%; 27,1%, 1,2% respectivamente, enquanto que os indecisos somaram 12 pontos percentuais.

A consulta popular também avaliou a aprovação da Gestão Municipal e do Governo Estadual.

Segundo comentários em Viseu, a disparada de Cristiano Vale decorre da aprovação popular que obteve desde que assumiu o cargo, depois de eleição suplementar em Viseu, em fevereiro do ano passado. A administração municipal deu um salto positivo, o que poderá levar à reeleição do gestor, no pleito do próximo mês de outubro deste ano.

