Piloto do tráfico é capturado por agentes federais em Itaituba

Agentes da Polícia Federal de Santarém, no oeste do Pará, obtiveram êxito ao cumprir um mandado de prisão preventiva expedido no bojo da operação ICARUS, em Itaituba. A ação faz parte de um cerco ao tráfico de drogas e armas de fogo, com atuação em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo.

Após intensa investigação e diligências na cidade, a equipe da PF localizou e prendeu o suspeito durante o horário de almoço. O indivíduo é acusado de crimes relacionados à comercialização de armas de fogo e munição, associação criminosa e tráfico de drogas.

Imagem: Ascom/SRPF