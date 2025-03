PM é executado a tiros em bar na zona rural de Moju

O policial militar Renan da Silva Sabino, que tinha 29 anos, foi executado a bala na madrugada desta segunda-feira, 10, na localidade Vila Luso, zona rural de Moju, no nordeste do Estado.

Testemunhas contaram que a vítima foi morta dentro de um bar.



A Polícia ainda não divulgou detalhes sobre o ocorrido nem sobre a autoria do crime, mas afirmou que está investigando as circunstâncias do crime.

Diligências da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

O corpo de Renan passará por perícia e, em seguida, será liberado para a família, para sepultamento.



Texto: Roberto Barbosa/Imagem: Reprodução