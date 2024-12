Polícia Civil alerta para novo golpe: saiba como se proteger

Nos últimos tempos, uma nova forma de golpe, conhecida como “golpe do presente”, tem se espalhado pelo Brasil. Esse golpe é caracterizado pela tentativa dos criminosos de obter informações pessoais das vítimas, usando a promessa de entrega de presentes para enganá-las. As autoridades estão em alerta máximo, à medida que o número de casos reportados continua crescendo.

O modus operandi dos golpistas é surpreendentemente sofisticado. Eles entram em contato com as vítimas, muitas vezes por meio de telefonemas ou mensagens de texto, alegando que um presente de uma loja renomada está em processo de entrega. Como parte do golpe, nomes de marcas conhecidas são mencionados para passar uma falsa sensação de legitimidade e ganhar a confiança das vítimas.

Como os Criminosos Atuam?

No momento da suposta entrega, os golpistas solicitam uma foto do rosto da vítima, alegando ser parte do procedimento de confirmação. Contudo, essa imagem é usada fraudulentamente para acessar dados financeiros das vítimas. Assim, os criminosos podem abrir contas bancárias ou solicitar empréstimos em nome das pessoas enganadas, resultando em enormes complicações financeiras para os indivíduos afetados.

Os períodos de maior incidência desse golpe costumam coincidir com datas comemorativas e feriados, quando as pessoas estão mais dispostas a acreditar que alguém realmente lhes enviou um presente. Autoridades locais, como a Polícia Civil do Paraná, têm alertado que essas práticas são perigosamente eficazes, especialmente quando coincidem com aniversários ou outras celebrações pessoais.

Como se Proteger do Golpe do Presente?

É crucial adotar medidas de precaução para evitar ser vítima desse esquema. A principal recomendação é que as pessoas mantenham uma postura cética quando confrontadas com ofertas de presentes inesperados que solicitem qualquer tipo de informação pessoal. Normalmente, não é necessário fornecer uma foto do rosto para receber uma entrega, e qualquer pedido nesse sentido deve levantar suspeitas.

Evite fornecer informações pessoais a pessoas desconhecidas.

Desconfie de ofertas que parecem muito boas para serem verdade.

Informe-se sobre golpes comuns na sua região para se proteger melhor.

O Que Fazer se For Vítima Deste Golpe?

Se uma pessoa suspeitar ter caído na armadilha do golpe do presente, é fundamental que revise imediatamente suas transações financeiras em busca de atividades suspeitas. Caso a fraude seja confirmada, é imperativo registrar um Boletim de Ocorrência para dar início às investigações necessárias.

Manter a população informada sobre as estratégias dos golpistas é essencial para reduzir o sucesso dessas práticas criminosas. Estar alerta e manter uma postura cética pode ser a melhor defesa contra fraudes que prometem mais do que podem oferecer. Por isso, sempre que uma oferta parecer excessivamente generosa, o melhor a fazer é tratar com cautela e verificar a autenticidade antes de agir.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / bbk22