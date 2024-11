Porta-voz do Hezbollah morre em ataque israelense em Beirute

O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, morreu após um bombardeio israelense contra a sede do partido socialista árabe Baath, no Líbano, segundo informou neste domingo (17) o secretário-geral do grupo terrorista, Ali Youssef Hegazy.

Em declarações dadas à emissora de TV Al Mayadin após ter confirmado por meio das redes sociais que a sede do Baath tinha sido destruída por um ataque israelense, Hegazy informou que Afif estava no prédio e morreu. O grupo xiita libanês ainda não se pronunciou sobre o assunto. O ataque ocorreu no bairro de Ras al Nabaa, em Beirute, uma zona periférica no sul da capital.

O Centro de Operações de Emergência Sanitária do Ministério da Saúde Pública do Líbano anunciou em comunicado que o ataque israelense contra o edifício que sediava o Baath causou inicialmente a morte de uma pessoa e feriu outras três, ao mesmo tempo que detalhou que os trabalhos de remoção de detritos ainda estão em andamento.

O Baath – originalmente o partido de Bashar Al-Assad na Síria e de Saddam Hussein no Iraque – está presente em outros países da região do Oriente Médio e defende uma ideologia nacionalista, a unificação e o socialismo pan-árabe. Este ataque específico ocorreu no mesmo dia em que Israel lançou uma série de ataques desde o início da manhã contra várias cidades do sul do Líbano.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Al Jazeera English