PM apreende fuzil durante operação em área de mata no Paracuri II, em Belém

Policiais do 10° Batalhão da Polícia Militar do Pará apreenderam um fuzil calibre 5.56, munições e carregadores durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (7), em uma área de mata no bairro Paracuri II, em Belém. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre a presença de homens armados em uma região conhecida como “Cobrolândia”.

A equipe da PM avançou a pé por um trecho de difícil acesso e acabou sendo recebida a tiros por suspeitos, que fugiram pela mata. Não houve feridos entre os policiais.

Durante as buscas no local, os agentes encontraram um fuzil modelo A-15, da marca DPMS Panther Arms, além de 27 munições e três carregadores dois deles desmuniciados escondidos em uma mochila. O material foi apresentado na Seccional de Icoaraci.

Segundo o tenente-coronel Jerônimo, comandante do 10° BPM, a ação reforça o compromisso da corporação no combate ao crime organizado. “Nossos policiais agiram com coragem e profissionalismo diante de uma situação de alto risco”, afirmou.

A PM destacou ainda a importância da colaboração da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Emergência Policial).

Imagem: Divulgação PC/PA