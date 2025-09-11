quinta-feira, setembro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: influenciador conservador é morto em universidade americana

Durante um evento no estado de Utah, Charlie Kirk — presidente da principal organização conservadora jovem dos EUA, a Turning Point USA — foi baleado.

O ativista conservador Charlie Kirk, uma figura central na campanha de Donald Trump, morreu após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley na quarta-feira (10). O incidente, que foi capturado em vídeo pela agência Reuters, mostra o momento em que Kirk, sentado em uma tenda, cai da cadeira após um disparo.

O Ataque
A polícia informou que o tiro que atingiu Kirk no pescoço partiu de uma longa distância, disparado do telhado de um prédio próximo. Após ser socorrido por seguranças particulares, o ativista foi levado a um hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas infelizmente não resistiu. Duas pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas. O FBI está à frente das investigações para encontrar o atirador.

O ataque aconteceu momentos depois de Kirk ser questionado sobre a violência armada nos Estados Unidos. “Você sabe quantos ataques de atiradores em massa houve nos Estados Unidos nos últimos dez anos?”, perguntou uma pessoa na plateia, ao que Kirk respondeu: “Contando ou não a violência de gangues?”. Em seguida, o disparo foi ouvido.

Repercussão
A aparição de Kirk na universidade já havia gerado polêmica, com uma petição online pedindo o cancelamento do evento. A universidade, no entanto, manteve o compromisso, citando a defesa da liberdade de expressão. A morte de Charlie Kirk foi confirmada pelo próprio Donald Trump em uma rede social.

Foto: Anna Watts/New York Times

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Prefeitura de Belém fecha parceria com a Fecomércio para revitalizar Praça Waldemar Henrique
Próximo artigo
Protestos no Nepal derrubam primeiro-ministro e deixam mais de 30 mortos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315