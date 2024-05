Prefeitura de Canoas emite alerta de evacuação por nova enchente

Na tarde deste domingo (12), a Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de evacuação para diversos bairros por conta de uma nova enchente.

A gestão municipal pediu por volta das 16h que os moradores dos bairros Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Mathias Velho e São Luís evacuassem imediatamente. Mais cedo, o alerta foi para os moradores do bairro Niterói.

As localidades em questão foram afetadas pela enchente dos últimos dias, mas com a redução da água, muitos moradores voltaram para suas residências.

Com o clima chuvoso que permanece no estado, o rio voltou a transbordar, gerando um novo caos ao município que foi um dos mais afetados na maior tragédia climática da história do estado.

Todos moradores das regiões citadas devem procurar um abrigo seguro, pois, segundo os meteorologistas, as chuvas devem continuar durante os próximos dias.

Fonte: Pleno News/ Foto: Prefeitura de Canoas