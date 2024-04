Prêmio ‘Encontro das Águas’ reconhece iniciativas turísticas destaques em Santarém

Como reconhecimento e promoção do turismo da Região Turística do Tapajós, a Prefeitura de Santarém, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), realizaram a premiação “Encontro das Águas”, na noite do dia 4, no auditório da Aces. No evento, 41 personalidades e instituições, além de 6 eventos que impulsionam o turismo na região, foram agraciados com a honraria.

O prêmio trata-se da promoção e o reconhecimento das contribuições individuais no setor turístico de Santarém, fundamentais para o fortalecimento e o desenvolvimento contínuo da indústria do turismo na região.

A idealização da premiação foi da Secretaria Municipal de Turismo. Os homenageados foram indicados pela sociedade santarena através de votação popular com aplicação de 3.450 questionários respondidos por voto popular, nas categorias meios de hospedagem; agências de turismo; turismo de base comunitária; turismo de negócios; turismo gastronômico; turismo de esportes; turismo náutico; turismo cultural; mulheres no turismo e turismo de influência.

O prefeito Nélio Aguiar avalia o bom momento do turismo no município. “Saímos de cerca de 20% dos turistas que visitam o estado do Pará para 49%. Esses turistas vêm visitar Santarém e Alter do Chão. O turismo tem vários atores e envolvem pessoas que caminham lado a lado com a gestão pública e a iniciativa privada. Além dos investimentos que vem sendo realizados no setor turístico, tudo isso ajuda ao crescimento de emprego e renda local. Essa premiação é uma forma de reconhecer, agradecer as pessoas que contribuem para que Santarém chegasse a essa posição no cenário do turismo não só no estado, mas nacional e até internacionalmente”.

Para o secretário adjunto de Turismo do Estado do Pará, Lucas Vieira, o evento valoriza todas as pessoas que trabalham com o turismo, ajudando a impulsionar o destino Santarém para o Brasil e o mundo. “Santarém já é conhecido pelos diversos atrativos de sol e praia, ecoturismo, experiências únicas que encantam os turistas. Precisamos realizar mais eventos como esse, com essas premiações, para incentivar ainda mais os prestadores de serviço no ramo do turismo para podermos juntos expandir mais Santarém como destino turístico”, sinalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação