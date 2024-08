Preso o primeiro suspeito do esquisito ataque e sequestro de lancha de passageiros

Agentes da Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Civil do Amapá e da Polícia Federal lograram prender um dos suspeitos de participação no assalto e sequestro da lancha de assageiros Expresso Fonseca, quando a embarcação transportava carga e passageiros do porto de Gurupá para a cidade de Porto de Moz, no oeste paraense. O crime ocorreu na última segunda-feira, 19.

Segundo a Polícia, as investigações prosseguem, haja vista que as autoridades de Porto de Moz, que conduzem o inquérito, já identificaram todos os criminosos.

Em nota divulgada pela Delegacia Geral, a Polícia Civil informou que “O preso está à disposição da Justiça, e o caso segue em apuração. As equipes continuam as buscas para localizar os demais envolvidos no crime, que já foram identificados. Os investigados responderão pelo crime de roubo majorado, que ocorre quando há violência ou grave ameaça às vítimas.”

ENTENDA O CASO

Na segunda-feira, a lancha Expresso Fonseca deixou a cidade de Gurupá com destino a Porto de Moz. No trajeto, piratas abordaram a embarcação. Os passageiros – que estão sendo ouvidos pelas autoridades em Porto de Moz -, foram deixados em uma ilhota. Os criminosos fugiram levando a embarcação que foi localizada escondida num porto próximo ao municipio de Santana, no Amapá.

Pescadores da região localizaram e resgataram os passageiros, muitos dos quais estão sendo ouvidos pela Polícia, para cujo órgão contaram tudo o que se passou desde a abordagem da lancha pelos bandidos.

Imagem: Divulgação