Ponte sobre o Rio Fresco garante mobilidade segura a mais de 100 mil habitantes do entorno da PA-279

Entregue pelo Governo do Pará há pouco mais de um mês, a ponte sobre o Rio Fresco muda a realidade de moradores de São Félix do Xingu e motoristas que trafegam pela região. Entre as inúmeras vantagens para a mobilidade está o fim da travessia em balsa, que além de ser mais demorada tinha o custo com a passagem. Desde a entrega, o equipamento público aumentou a segurança, economia e integração regional no sudeste paraense.

A ponte tem 480 metros de extensão e 11 vãos, sendo nove de 40 m de largura e dois centrais de navegação, com 60 m de largura e 14 m de altura. A estrutura é mista, construída em metal e concreto, com duas pistas de rolamento, duas faixas de pedestres e iluminação pública 100% LED. Com o objetivo de impulsionar as atividades econômicas, a ponte conecta a Rodovia PA-279, que atravessa vários municípios até São Félix do Xingu, melhorando o dia a dia de mais de 100 mil habitantes.

O motorista Vanderval Corrêa do Prado, que costuma trafegar pela região, já usufrui das facilidades com a nova ponte. “Como condutor, eu precisava atravessar a ponte com frequência. Às vezes, não conseguia. Antes não tinha como atravessar o rio de carro, e vinham muitas dificuldades. Precisávamos procurar e pagar pelas balsas, e se tornava algo difícil”, conta o profissional.

MARCO PARA MOBILIDADE

Adler Silveira, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), destaca a importância do investimento para a região. “A entrega da ponte sobre o Rio Fresco representa um marco significativo para a mobilidade e o desenvolvimento da região. Esta obra, que liga São Félix do Xingu ao Distrito de Taboca (a 10 quilômetros da sede municipal), não só facilita o transporte e a logística local, mas também melhora a qualidade de vida dos moradores ao garantir um acesso mais seguro e rápido. Com esse equipamento, reforçamos a integração regional e impulsionamos a economia local, promovendo novas oportunidades de negócios e crescimento. Nosso compromisso é seguir trabalhando para trazer mais desenvolvimento e progresso ao Pará”, enfatiza o secretário.

O autônomo Waldemir de Oliveira concorda que a nova ponte melhorou o cotidiano de todos. “Essas obras de estrutura pública entregues pelo governo do Estado têm sido muito importantes para nossa região, o nosso município. A cada dia vemos nossa comunidade melhorar. Eu estou feliz, assim como todos os moradores. Agora, o pessoal que vem aqui vai poder usufruir das praias do Xingu e das outras regiões mais afastadas. Isso é maravilhoso!”, diz o morador.

