Primeira missa: começa a missão de Leão XIV

O recém-eleito papa Leão XIV celebra, nesta sexta-feira (9), sua primeira missa como pontífice. A cerimônia será realizada às 11h (horário local), 6h da manhã no horário de Brasília, na Capela Sistina, no Vaticano.

A missa não contará com a presença do público, sendo restrita apenas aos cardeais que participaram do conclave, mas será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Vaticano.

O evento marca o início oficial do ministério litúrgico do novo líder da Igreja Católica, após sua eleição no conclave. Os olhos do mundo se voltam mais uma vez para Roma, onde os primeiros gestos e palavras do novo papa começam a mostrar os rumos de seu pontificado.

COMPROMISSOS

No domingo (11), às 6h (horário de Brasília), Leão XIV voltará a aparecer diante dos fiéis para recitar a oração do Regina Coeli, na sacada central da Basílica de São Pedro.

Na segunda-feira (12), às 5h (horário de Brasília), ele se encontrará com jornalistas e profissionais da mídia credenciados junto à Santa Sé. A audiência acontecerá na Sala Paulo VI, no Vaticano, como um gesto de agradecimento pela cobertura dos acontecimentos durante sua eleição.

Entenda por que celebração é simbólica

A primeira missa celebrada por um papa costuma ser observada com atenção por fiéis e especialistas, pois costuma oferecer sinais sobre o estilo e as prioridades do novo pontificado.

No caso do papa Francisco, a celebração realizada em 14 de março de 2013 — um dia após sua eleição — trouxe mensagens e gestos que marcariam sua atuação à frente da Igreja nos anos seguintes.

A missa, realizada na Capela Sistina, foi restrita aos cardeais eleitores e aos funcionários que trabalharam no conclave. Mesmo assim, foi transmitida ao vivo para o mundo, permitindo que milhões de pessoas acompanhassem as primeiras palavras do pontífice argentino.

Em sua homilia — curta, espontânea e em italiano — Francisco destacou a importância de “caminhar, edificar e professar Jesus Cristo crucificado”. Sem utilizar texto escrito, o novo papa optou por uma abordagem direta.

A escolha por uma fala simples e acessível, longe de formalidades como a de Bento XVI em 2005, proferida em latim, sinalizou o desejo de proximidade e clareza.

Além disso, o destaque para valores como humildade, fé e compromisso com o Evangelho indicaram o tom que marcaria os anos seguintes do pontificado de Francisco.

Assim como em 2013, a primeira missa do papa Leão XIV, marcada para esta sexta-feira, será acompanhada com atenção. O conteúdo da homilia, o idioma usado e os temas abordados poderão oferecer pistas iniciais sobre as diretrizes que o novo pontífice pretende seguir.

Primeiro papa americano

Leão XIV é o nome escolhido por Robert Prevost, de 69 anos, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, e cidadão peruano desde 2015. Ele é o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica.

Conhecido como o “pastor de duas pátrias”, Prevost atuou como missionário no Peru durante os anos 1980, onde também exerceu funções episcopais por quase uma década.

Antes de ser eleito papa, ocupava o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável por nomeações episcopais em todo o mundo — e foi promovido a cardeal-bispo em fevereiro deste ano. Ele pertence à ordem dos agostinianos, que liderou em nível global.

Em sua primeira aparição pública como papa, na sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV prestou homenagem ao papa emérito Francisco, indicando que pretende dar continuidade às reformas iniciadas por seu antecessor.

