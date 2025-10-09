Projeto celebra o brega e a força cultural do Norte em uma grande produção audiovisual liderada por Edilson Moreno

O ritmo do Norte ganha novas dimensões com o projeto Cancioneiro da Amazônia, que nasce com a missão de valorizar e expandir a força da música nortista, levando o brega para além das fronteiras do Pará e da Amazônia, alcançando todo o Brasil. Idealizado para celebrar a diversidade e a potência cultural da região, o projeto reúne grandes nomes da cena musical, como Ximbinha, Rebeca Lindsay, Vingadores do Brega, Zaynara, Hellen Patrícia, Kim Marques, Aninha Odalisca e Nelsinho Rodrigues, entre outros artistas que representam a autenticidade desse movimento.

Depois de uma trajetória consolidada, Edilson Moreno comemora o primeiro registro audiovisual de sua carreira em uma produção de grande proporção. “Esse projeto é um sonho antigo que agora se torna realidade. O Cancioneiro da Amazônia é uma homenagem à nossa cultura, ao nosso ritmo e às nossas histórias. O brega é muito mais do que um estilo musical é uma expressão do povo nortista, cheia de emoção, de verdade e de pertencimento”, afirma o cantor.

Com um espírito inclusivo, o projeto é voltado especialmente para paraenses e nortistas, mas nasce com a proposta de conquistar públicos de todas as regiões do país. “Queremos que o Brasil inteiro conheça a riqueza rítmica e emocional do brega amazônico. É um ritmo que fala de amor, de resistência e de alegria. Quando um paraense canta brega, ele está contando a sua própria história”, destaca Edilson.

O evento de gravação será realizado no dia 15 de outubro, em caráter privado e exclusivo para a mídia e convidados especiais. Apesar da exclusividade presencial, o alcance será nacional: uma live no Instagram vai transmitir os melhores momentos, e o conteúdo será disponibilizado posteriormente no YouTube e Instagram, ampliando o acesso e possibilitando que mais pessoas mergulhem nessa experiência cultural única.

Para Edilson Moreno, o Cancioneiro da Amazônia é mais que música é um movimento de resistência, valorização e difusão da identidade cultural do Norte. “A Amazônia tem uma sonoridade própria, uma forma única de sentir e de cantar. Nosso compromisso é mostrar isso ao mundo. O Cancioneiro é uma celebração da nossa alma, um convite para que todos sintam o pulsar da música que nasce daqui”, conclui o artista.

Serviço

Gravação do projeto Cancioneiro da Amazônia

📅 Data: 15 de outubro de 2025

📍 Local: Evento fechado para convidados e imprensa

🎥 Transmissão ao vivo: Instagram @edilsonmorenooficial

▶️ Lançamento posterior: YouTube e Instagram oficiais do artista

Imagem: Divulgação



