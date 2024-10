Projeto Música nos Museus apresenta recital do Grupo Flautas Doces da Amazônia

Com o objetivo de democratizar o acesso à música clássica, o Instituto Estadual Carlos Gomes e a Fundação promovem mais uma edição do projeto Música nos Museus, que contará com a apresentação do Grupo Flautas Doces da Amazônia, na próxima quarta-feira (30), às 17h, na sede do Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém. Com entrada gratuita, a iniciativa, que tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), promove apresentações musicais em diversos espaços históricos da capital paraense.

Criado em 2013, o Grupo Flautas Doces da Amazônia é um projeto de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes e tem a finalidade de agregar os alunos de flauta doce de todos os níveis de ensino da instituição, criando um ambiente de prática coletiva ao proporcionar a maior interação entre os estudantes, além de promover arranjos e composições voltadas para esse tipo de formação instrumental.

O grupo sempre realiza apresentações nos principais eventos da Fundação Carlos Gomes e do Instituto, como o Festival Internacional de Música do Pará, Festival de Música Brasileira, Concertos Didáticos, além de atender a comunidade e as demandas dos projetos Música e Cidadania e de interiorização. Atualmente, o Flautas Doces da Amazônia é a única orquestra de flauta doce da América do Sul, que cumpre os parâmetros da comunidade internacional voltada para o instrumento.

De acordo com o professor e idealizador do grupo, Acácio Cardoso, cada apresentação do grupo é uma afirmação que os jovens estudantes de música são futuros músicos. “A experiência de palco, o contato com o público, encarar suas inseguranças, faz parte do processo de aprendizado que apenas no concerto se pode colocar em prova. Isso faz parte do crescimento artístico. Além disso, é uma demonstração do que é feito em sala de aula”, explica.

Para encantar o público, o Flautas Doces da Amazônia apresentará um repertório repleto de grandes obras da música brasileira e mundial como “Dança do Carimbó” de Pinduca, “Mulher Rendeira” de Luiz Gonzaga, “Brasileirinho” de Waldir Azevedo, além de “Allegro” de S. Suzuki e Minueto de Back.

Segundo o superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, a realização de mais uma edição do Projeto Música nos Museus é fundamental para proporcionar aos alunos e professores da instituição a oportunidade de apresentar os seus talentos nos principais palcos da cidade. “Além disso, a população também tem acesso às apresentações gratuitas para conhecer as grandes obras clássicas da música brasileira e internacional”, destaca.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação