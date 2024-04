HMUE abre vagas para auxiliar administrativo e auxiliar de farmácia

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), de Ananindeua, abriu vaga para o cargo de auxiliar administrativo, voltado para Pessoa com Deficiência (PCD), com contração imediata, e para auxiliar de farmácia, para compor o banco de talentos. Interessados em se candidatar a uma vaga, devem devem enviar currículo para o e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br até o dia 9 de abril.

Requisitos para as vagas no HMUE:

Auxiliar administrativo:

Ensino médio completo

Domínio de informática básica

Laudo que ateste a deficiência

Auxiliar de farmácia:

Ensino médio completo (desejável)

6 meses de experiência em processos e rotinas de farmácias (desejável, preferencialmente hospitalar)

Domínio de informática básica

Sobre o HMUE

A unidade localizada no município de Ananindeua, pertencente à rede de saúde pública do Governo do Pará é referência no tratamento de pessoas vitimas de traumas de altas complexidades e queimados.

A unidade dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica – exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).



