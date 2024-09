Projeto Pipas une conscientização e diversão para estudantes de 15 municípios do Pará

Iniciativa, que tem o patrocínio da Equatorial, reforça a importância da brincadeira de forma segura. No primeiro semestre de 2024, 2.431 ocorrências de falta de energia foram causadas por pipas na fiação em todo o estado.

Com o objetivo de conscientizar estudantes de escolas públicas com idades entre 10 e 14 anos, o Projeto Pipas chega à 5ª edição, e percorre 15 municípios do Pará entre os meses de setembro e outubro deste ano. A iniciativa promove atividades educativas que incentivam o aprendizado lúdico sobre realizar a brincadeira com segurança. O projeto é patrocinado pela Equatorial Pará e realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

As atividades serão desenvolvidas em 45 escolas, em todas as regiões do estado, e atingirão diretamente cerca de 9 mil estudantes. Entre as novidades desta edição, o Pipas preparou um espetáculo inédito de teatro de bonecos, que dá vida aos personagens do gibi do projeto “Turma do Geral”. Os protagonistas, Noca e Carapirá, prometem encantar o público, com muita diversão e informação.

Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, ressalta a importância da expansão do projeto: “Nosso objetivo é alcançar um número ainda maior de jovens e transmitir essa mensagem de segurança de forma divertida e educativa. Com o teatro de bonecos e novas histórias, queremos reforçar que empinar pipas pode ser uma brincadeira segura quando feita com responsabilidade”.

Ações

A programação, também, inclui atividades voltadas para a conscientização sobre os riscos de empinar pipas próximas à rede elétrica, como jogos de perguntas sobre segurança e gincanas que estimulam o aprendizado de forma divertida, com distribuição de brindes aos participantes. Além disso, haverá a entrega de gibis que narram as aventuras da “Turma do Geral”, um grupo de personagens que ensina sobre práticas seguras ao empinar pipas.

Segurança

De acordo com a Equatorial Pará, de janeiro a junho de 2024, foram geradas 2.431 ocorrências de falta de energia em todo o estado por conta de pipas na fiação. Mesmo com uma redução de 24% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 3.200 chamados, os dados ainda preocupam a distribuidora de energia.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o trabalho de conscientização já é feito pela empresa, com o projeto Pipas, há alguns anos. Ela destaca que, além do risco da falta de energia, o uso do cerol e a proximidade com a rede elétrica também podem causar acidentes graves e até fatais.

“A Equatorial Pará realiza o trabalho de conscientização com foco na educação e na preservação das vidas. É extremamente perigoso empinar pipas perto da rede elétrica. E, com este projeto, levamos informações importantes de forma lúdica para crianças e adolescentes que se tornam multiplicadores dessas mensagens dentro de casa. Nosso objetivo é tornar a brincadeira cada vez mais segura”, comenta Michelle.

Cronograma

O projeto iniciou no dia 05 de setembro em Castanhal e segue até o dia 25 de outubro, passando pelos municípios de Ponta de Pedras, Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Marabá, Itupiranga, Jacundá, Breves, Curionópolis, Altamira, Medicilândia, Uruará, Santarém e Itaituba.

Serviço:

Projeto Pipas

Quando: 05 de setembro a 25 de outubro

Onde: 45 escolas em 15 municípios paraenses

Horário: 09h às 11h e 15h às 16h