Projeto Ponto de Apoio celebra 7 anos com passeios inclusivos no Parque do Utinga

O Projeto Ponto de Apoio, que promove inclusão social por meio de passeios em bicicletas adaptadas, comemora 7 anos de atuação com uma edição especial neste final de semana, dias 21 e 22 de junho, das 8h às 11h, no Parque Estadual do Utinga, em Belém (PA).

A iniciativa surgiu em 2018, a partir de um gesto simples e cheio de amor: um irmão queria levar o outro, com mobilidade reduzida, para passear de bicicleta. O que começou como um ato familiar, hoje já impactou mais de 1.500 pessoas, entre idosos, pessoas com deficiência e gestantes.

Atualmente, o projeto conta com 16 bicicletas, sendo 11 adaptadas, e realiza passeios gratuitos a cada 15 dias. Além de proporcionar momentos de lazer, o objetivo é fortalecer a inclusão, o respeito à diversidade e a conscientização ambiental.

Quem quiser participar pode se inscrever pelo link disponível na bio do Instagram @pontodeapoiopa ou comparecer diretamente no parque para tentar uma vaga nos encaixes.

A expectativa para os próximos meses é ampliar a frota de bicicletas adaptadas e aumentar o número de voluntários, levando ainda mais experiências afetivas e transformadoras a quem precisa.

Mais informações:

Instagram: @pontodeapoiopa

Imagem: Divulgação