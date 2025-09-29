Ranking coloca Alubar entre as 400 maiores empresas do Brasil

Pelo 6º ano consecutivo, o Grupo Alubar aparece entre as 500 maiores empresas do Brasil, de acordo com o levantamento anual feito pelo jornal Valor Econômico, por meio do ranking Valor 1000, que divulga as mil maiores empresas no Brasil. A Alubar subiu 20 posições em relação ao ano passado, saltando do 336º para o 316º lugar. Desde 2013, quando apareceu no ranking pela primeira vez, a empresa cresceu 637 posições. A Alubar também ocupa a 27ª posição entre as maiores empresas das regiões Norte e Centro-Oeste.

“Estamos sempre procurando formas de nos adaptar ao mercado e inovar nossas linhas de produção e os números do ranking são um reflexo desse esforço”, afirma o CEO do Grupo Alubar, Maurício Gouvêa. “Somos gratos por conquistar a confiança do setor e por nos consolidarmos, cada vez mais, como uma empresa estratégica e essencial para o país, gerando valor tanto para as empresas parceiras quanto para nossos colaboradores e sociedade em geral”, acrescenta.

A Alubar é reconhecida como referência nacional na categoria Eletroeletrônica, ficando com a 7ª colocação entre as maiores empresas do Brasil. Dentre as empresas deste setor nas regiões Norte e Centro-Oeste, é a que tem o melhor desempenho. O Grupo também foi destaque com a 2ª melhor rentabilidade, 4ª melhor em evolução de receita líquida, 6º lugar na classificação por vendas líquidas anuais e 7º lugar no levantamento de margem EBITDA.

Esse resultado demonstra a solidez financeira, o crescimento consistente e a eficiência na gestão de recursos da empresa. Além dos critérios citados, o Valor 1000 também leva em consideração a cobertura de juros e alavancagem financeira para determinar a posição no ranking.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação com natureza visionária, que fabrica cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. Há 27 anos no mercado, a empresa lidera a produção de cabos elétricos de alumínio na América Latina e é a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Nascida na Amazônia, em Barcarena (PA), a Alubar tornou-se uma multinacional, com unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados Unidos e Canadá. Seus processos, tecnologia e valores são levados a diferentes mercados, impulsionando o desenvolvimento das comunidades e economias locais.

Imagem: Divulgação