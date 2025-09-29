segunda-feira, setembro 29, 2025

SEGURANÇA

Vídeo: veja o momento em que homem evita a morte em ataque de urso

O animal também deixou uma criança ferida e uma idosa morta, segundo relatos da imprensa internacional.

Um morador da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, no extremo leste da Rússia, viveu momentos de terror e escapou por pouco do ataque de um urso nesta quinta-feira (25). A ação do animal selvagem, que deixou marcas e arranhões no veículo, foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, o urso surge repentinamente por trás dos arbustos de um estacionamento. O homem, assustado, age com rapidez e consegue entrar em seu carro destrancado, fugindo do mamífero por um triz.

O Rastro de Ataques
No entanto, nem todos os que cruzaram o caminho do animal tiveram a mesma sorte.

O mesmo urso é apontado como responsável por ataques trágicos na região. Segundo noticiado pela imprensa internacional, o animal feriu um menino de 12 anos e, lamentavelmente, causou a morte de uma mulher de 84 anos na área, antes de ser flagrado no estacionamento. Os incidentes destacam o crescente perigo da vida selvagem na região de Kamchatsky.

