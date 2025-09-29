Vídeo: Mineirinho desce a maior rampa de skate do mundo e entra para a história

O skatista brasileiro desceu a rampa monumental de 75 metros instalada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

O skatista Sandro Dias, o Mineirinho, de 50 anos, cravou seu nome na história do esporte nesta quinta-feira (25) ao quebrar o recorde mundial do Guinness Book de maior drop (descida vertical) de skate. O hexacampeão mundial desceu de uma altura de 70 metros, superando o próprio recorde que ele havia estabelecido minutos antes.

A estrutura monumental, montada pela Red Bull na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre (RS), contava com uma altura total de 75 metros.

A Conquista Metro a Metro

Mineirinho realizou o feito em etapas, com todas as descidas sendo concluídas na primeira tentativa. Ele utilizou o auxílio de um rapel para alcançar as diferentes bases instaladas no prédio:

Primeira Descida: 55 metros de altura.

Segunda Descida: 60 metros de altura.

Recorde Inicial: 65 metros, quebrando o recorde anterior.

Recorde Final: 70 metros, consolidando a marca mundial.

Após a última descida, o skatista se emocionou e comemorou a conquista histórica. Mineirinho ainda tentará um novo feito: quebrar o recorde de maior velocidade atingida em um skate, com a previsão de alcançar 140 km/h.

Preparação de Atleta de Elite

Para simular o impacto de uma descida dessa magnitude, Mineirinho se preparou intensamente. Os treinos incluíram sessões no complexo de skate no quintal da avó do jovem skatista Gui Khury, em Curitiba, onde alcançou a marca de 64 metros.

Ele também usou coletes com mais de 40 kg para simular os efeitos da Força-G, testou altas velocidades em pistas de asfalto para entender a estabilização do skate e chegou a ser puxado por motos da Honda para atingir mais de 120 km/h, simulando o impacto dos ventos.

Legado e Parceria

O evento foi uma parceria entre a Red Bull e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em troca da disponibilização do espaço público, a empresa de energéticos irá entregar duas rampas de skate e revitalizar outras duas pistas em cidades a serem definidas, deixando um legado para a comunidade local.

Considerado o “Rei do 540º”, Sandro Dias é uma lenda viva do skate. Ele foi o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra 900º e já é hexacampeão mundial pela World Cup Skateboarding. Essa não é a primeira vez que ele protagoniza descidas em monumentos: em 2019, ele desceu de skate a Ponte Estaiadinha em São Paulo.

