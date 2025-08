Rato gigante de 56 cm é abatido e expõe crise urbana no Reino Unido

Um rato marrom com impressionantes 56 centímetros do focinho à ponta do rabo foi capturado por um serviço de controle de pragas em uma casa no bairro de Normanby, no condado de Redcar and Cleveland, região de Teesside, no Reino Unido. O animal foi descrito como tendo o tamanho de um gato pequeno, algo incomum mesmo para a espécie mais comum do país.

A cena chamou a atenção das autoridades e da população, revelando um problema crescente na região: o aumento descontrolado da infestação por roedores. Moradores relataram presença constante de ratos em vielas, lixeiras e até dentro de residências.

Vereadores locais afirmam que o caso não é isolado e atribuem a piora do cenário à redução dos serviços públicos gratuitos de controle de pragas. Atualmente, os próprios moradores precisam contratar empresas particulares, o que nem todos conseguem fazer.

A situação reacendeu pedidos por um plano de ação emergencial e coordenado entre poder público, empresas de saneamento e a população. A proposta inclui um levantamento das áreas mais afetadas e o reforço imediato nas ações de combate aos roedores.

Além do impacto visual, a proliferação dos ratos representa risco à saúde pública, já que esses animais podem transmitir doenças como leptospirose e salmonelose. Especialistas alertam que acúmulo de lixo, descarte irregular e falhas na infraestrutura urbana contribuem para a crise.

O caso reforça a urgência de medidas preventivas e integradas para conter a infestação e garantir segurança e saúde à população.

Imagem: Reprodução