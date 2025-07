“Reaja Brasil” promete tomar as ruas das capitais do país em 3/8 em defesa da democracia

Atendendo aos anseios de grande parte da sociedade brasileira, um grupo de proeminentes nomes da direita convocou a população às ruas das capitais no domingo, dia 3 de agosto. Esta série de atos políticos, intitulada “Reaja Brasil”, promete mandar um recado claro às autoridades do país e ao mundo sobre a enorme desaprovação dos cidadãos com o governo Lula (PT), com o Supremo Tribunal Federal (STF) e, também, com o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

As manifestações são coordenadas pelo pastor Silas Malafaia, o senador Magno Malta (PL-ES), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além do deputado estadual de São Paulo, Tomé Abduch (Republicanos). Eles agem provocados por enorme clamor social nas redes sociais.

Malafaia estará presente na manifestação de São Paulo, às 14h, na Avenida Paulista. Jair Bolsonaro não poderá participar em razão da proibição de deixar sua residência nos finais de semana, medida imposta por Moraes.

MOTIVO DA REVOLTA POPULAR

Sem qualquer condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma série de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira (18).

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca na residência de Bolsonaro em Brasília e na sala que ocupa na sede nacional do Partido Liberal, também na capital federal.

O líder da direita deverá cumprir recolhimento domiciliar entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira e em tempo integral nos fins de semana e feriados; ser monitorado com tornozeleira eletrônica; não poderá manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e nem se aproximar de sedes de embaixadas e consulados. As medidas foram pedidas pela Polícia Federal (PF), com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Bolsonaro fica impedido de ter contato com seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Fonte e imagem: Portal Pleno.News