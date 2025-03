Receita busca reaver pensão de Richthofen pela morte dos pais

A Receita Federal busca reaver o valor de R$ 52.993,30 referente a uma dívida de Suzane von Richthofen, que foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. Ela cumpre pena em regime aberto.

Entre os anos de 2002 e 2004, Suzane, ainda presa, recebeu pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela morte dos pais, sendo ela a mandante do crime.

O ressarcimento dos valores foi cobrado na Justiça por ação do Ministério Público Federal (MPF), que entende não haver sentido na assassina ser beneficiada por esses recursos, sendo ela a mentora das execuções.

Essa cobrança judicial perdurou durante anos. Em 2013, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que Suzane restitua o erário com a quantia, à época, de R$ 44.500.

Richthofen respondeu à Justiça que havia gastado todo o montante e que não tinha meios de prover a devolução.

Atualmente cumprindo pena em regime aberto, a criminosa não é encontrada pela Justiça Federal, e não há qualquer bem em seu nome, nem valores em contas bancárias ou veículos em seu nome.

Por essa razão, o débito foi inscrito na Dívida Ativa da União e o nome de Suzane foi adicionado à Serasa, um cadastro de inadimplentes.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News