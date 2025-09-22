Recolhidos quase 800 kg de resíduos recicláveis em mutirão no Dia Mundial da Limpeza

A Prefeitura de Belém marcou presença na programação do Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), realizada na manhã de anteontem, sábado, 20 de setembro, na Praça Waldemar Henrique, no bairro da Campina. A ação foi promovida pelo Instituto Limpa Brasil, em parceria com o Sesc, e contou com o apoio direto da Prefeitura, que participou com equipes, escolas da rede municipal e voluntários.

Representando a Prefeitura, a secretária executiva de Articulação de Programas Estratégicos, Eliane Feline, destacou a importância do engajamento coletivo na preservação do meio ambiente.

“A Prefeitura de Belém tem um compromisso com o meio ambiente e com a cidadania, e hoje é um dia simbólico que reforça isso. Estamos aqui para mostrar que a cidade é de todos e que cuidar dela é uma missão coletiva”, afirmou.

O mutirão de limpeza na Praça Waldemar Henrique reuniu mais de 200 voluntários, que percorreram cinco rotas de coleta pela cidade. Como resultado, foram recolhidos:

170 kg de dejetos

240 kg de papelão

180 kg de plástico

137 kg de vidro

Todo o material recolhido será entregue à Associação/Cooperativa de Trabalho dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB), promovendo o reaproveitamento correto dos resíduos e fortalecendo a coleta seletiva na capital.

A diretora executiva do Instituto Limpa Brasil, Edilainne Pereira, destacou o impacto da mobilização em Belém:

“Belém tem um papel estratégico no cenário ambiental brasileiro. Ver essa participação ativa da prefeitura, dos voluntários e da sociedade civil nos dá esperança de que mudanças reais podem acontecer.”

Sesc e Prefeitura juntos na gestão da Praça Waldemar Henrique

Essa foi a primeira grande ação realizada na Praça Waldemar Henrique após o espaço passar a ser administrado pelo Sesc, por meio do Programa Praça Viva, em parceria com a Prefeitura de Belém. A diretora regional do Sesc no Pará, Heloisa Távora, enfatizou a importância do momento:

“Este é um marco para Belém. Ao assumir a gestão da Praça Waldemar Henrique, o Sesc se compromete com uma cidade mais sustentável, organizada e consciente. Esse tipo de ação mostra como a colaboração entre instituições pode transformar o espaço público.”

Além da mobilização na praça, a Prefeitura de Belém organizou uma programação paralela, envolvendo todas as escolas da rede municipal de ensino. As unidades realizaram atividades como oficinas de reaproveitamento, mutirões de limpeza, rodas de conversa e palestras sobre meio ambiente.

HISTÓRIA QUE INSPIRA

Entre os participantes da mobilização na praça, estava Rafaela Santos, de 12 anos, aluna da Escola Municipal João Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo. Motivada pelo que aprendeu em sala de aula, ela decidiu ir até a praça para ajudar no mutirão.

“Eu quis vir ajudar aqui na praça porque aprendi na escola que o meio ambiente precisa da gente. Cada papel no chão faz diferença. A gente tem que cuidar da nossa cidade”, destacou Rafaela.

O professor Muller Pimentel, que acompanhou Rafaela e outros alunos, ressaltou o impacto positivo desse tipo de vivência:

“Quando os alunos participam ativamente de ações como essa, eles compreendem que são agentes de mudança. É um aprendizado que sai da sala de aula e ganha as ruas. Isso é formação cidadã.”, pontuou o professor.

Cultura, cidadania e sustentabilidade no mesmo espaço

A ação na Praça Waldemar Henrique teve ainda uma programação cultural e educativa, com apresentações de carimbó, dança regional, aulão de alongamento, apresentações do Arraial do Pavulagem e do Batalhão Estrela, além de feirinha de economia criativa, tendas de compostagem, plantio de mudas, mural artístico coletivo e a presença da BiblioSesc.

A mobilização reforça o compromisso da Prefeitura de Belém, do Instituto Limpa Brasil e do Sesc com a educação ambiental, o uso consciente dos espaços públicos e o fortalecimento da cultura da sustentabilidade urbana.

Fonte e imagem: Agência Belém