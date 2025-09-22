Carro cai de ponte e mata família na zona rural de Marabá

Acabou de forma trágica a festa e a vida de uma família inteira anteontem, sábado, 20, na ponte da estrada que conecta a Vila Bandinha à Vila São Raimundo, nas proximidades da Vila Santa Fé, zona rural de Marabá, no sudeste do Estado. Marcos Antônio, a esposa Helem Rose Guimarães e o filho José Miguel morreram quando o carro em que voltavam de um rodeio na cidade despencou da ponte sobre um rio, onde caiu com os rodados para cima.

O veículo, de porte grande, era conduzido por Marcos Antônio que, segundo testemunhas, teria perdido o controle da direção e despencado ponte abaixo.

Guarnições de resgate correram até o local, mas as vítimas já estavam mortas, não se sabe se por afogamento ou em decorrência das lesões sofridas com o impacto do carro com o fundo do rio.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Marabá.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente, bem como, a causa das mortes da família.

A tragédia chocou a comunidade adjacente, posto que a família era bastante conhecida na área.

O sepultamento das vítimas deve acontecer nesta segunda-feira, 22.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução